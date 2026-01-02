Kotimaa
2.1.2026 11:42 ・ Päivitetty: 2.1.2026 11:42
Autoala: Kauppa takkuaa, mutta sähköistyminen etenee
Suomalaisten kuluttajien varovaisuus näkyi viime vuonna myös autokaupassa. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan viime vuonna ensirekisteröitiin 71 000 uutta henkilöautoa, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024.
Täyssähköautojen osuus jatkoi viime vuonna kasvuaan. Niiden osuus ensirekisteröinneistä nousi yli 37:ään prosenttiin. Ladattavien hybridien siivu automarkkinoista pysyi ennallaan reilussa 20 prosentissa.
Diesel-autojen osuus on ollut laskussa pitkään ja jäi viime vuonna 4,3 prosenttiin. Reilut 38 prosenttia viime vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli bensiinikäyttöisiä, kun osuus vuonna 2024 oli vielä 45 prosenttia.
Uusien henkilöautojen myyntimäärät ovat olleet alamaissa jo kauan ja jäivät myös viime vuonna kauas viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoisista vuosimyynneistä.
AUTOALA odottaa kuitenkin alkaneelle vuodelle noin kuuden prosentin kasvua, kun ansiotuloverojen alennus ja romutuspalkkio tukevat myynnin kasvua.
Vuodenvaihteessa alkanut romutuspalkkiokampanja jakaa tukea uuden vähäpäästöisen henkilöauton hankintaan, jos samalla romuttaa vanhan henkilöauton. Nollapäästöisen auton hankintaan voi saada 2 500 euron tuen.
Romutuspalkkiota voi hakea Traficomilta. Autoala laskee, että kampanja tuo liikenteeseen arviolta 9 000 uutta henkilöautoa. Nykyisin suomalaiset henkilöautot päätyvät romutettaviksi keskimäärin noin 22,8 vuoden ikäisinä.
- Henkilöautojen asiakastilaukset ovat olleet loppuvuonna 2025 kasvussa, joten vuoden 2026 ensirekisteröinteihin odotetaan positiivisempia näkymiä. Ansiotuloverojen kevennykset sekä autokaupan kannalta merkittävä romutuspalkkio tukevat maltillista kasvua, sanoi Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala tiedotteessa.
HENKILÖAUTOJEN heikkoa menekkiä on paikannut pakettiautojen ensirekisteröintien piristyminen yli seitsemällä prosentilla viime vuonna verrattuna edellisvuoteen.
- Rakentamisen hiljalleen elpyessä pakettiautojen kysynnän ennakoidaan vahvistuvan edelleen hieman. Myös uusien kuorma-autojen kysyntään odotetaan varovaista kasvua, arvioi Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio tiedotteessa.
Kun uusien autojen kauppa on ollut hidasta, on käytettyjen autojen kauppa sitä vastoin kasvanut. Viime vuoden aikana käytettyjä henkilöautoja myytiin yhteensä noin 643 000, mikä oli 4,1 prosenttia enemmän kuin 2024. Näistä reilu puolet eli 325 500 autoa myytiin autoliikkeiden kautta.
