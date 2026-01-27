Autoverotuotot laskivat – sähköistyminen etenee

Autovero tuotti viime vuonna valtiolle 22 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2024, kertoo Verohallinto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Verotettujen ajoneuvojen lukumäärä laski edellisvuoteen verrattuna noin 1 200 kappaleella. Viime vuonna autoverotetuista ajoneuvoista uusia oli vajaat 65 prosenttia ja käytettyjä noin 35 prosenttia.

- Autoveron tuoton pienentymistä selittää autoverotettujen ajoneuvojen määrän laskun lisäksi se, että autokanta on sähköistynyt ja polttomoottoriautojen päästötasot laskeneet, sanoo Verohallinnon menettelypäällikkö Tapio Rouhiainen tiedotteessa.

Autoveron suuruuteen vaikuttavat ajoneuvon verotusarvo ja päästötaso. Uusista kokonaan sähkökäyttöisistä henkilö- ja pakettiautoista ei tarvitse maksaa autoveroa.

Viime vuonna autoveroa pantiin maksuun yhteensä 276 miljoonaa euroa. Vielä vuonna 2022 autoveroa maksettiin noin 503 miljoonaa euroa, eli veropotti on muutamassa vuodessa pienentynyt lähes 230 miljoonaa euroa.

KÄYTTÖVOIMITTAIN tarkasteltuna suurin ryhmä viime vuonna ostetuista ajoneuvoista oli sähkökäyttöisiä. Niiden osuus oli reilu kolmannes.

Vielä vuonna 2024 yleisimpiä olivat bensiinikäyttöiset ajoneuvot, joiksi lasketaan myös ajon aikana latautuvat bensiinihybridit.

Uusista henkilöautoista vajaa 40 prosenttia oli viime vuonna bensiinikäyttöisiä ja noin 36 prosenttia sähkökäyttöisiä.

Käytetyistä autoista yli puolet oli sähkökäyttöisiä. Käytettyjen bensiiniautojen osuus on vuosina 2021-2025 pienentynyt noin 32 prosentista reiluun 15 prosenttiin ja käytettyjen dieselautojen osuus noin 41 prosentista reiluun 11 prosenttiin.

Lukumääräisesti yleisimmät sähköautomerkit olivat viime vuonna Volkswagen, Tesla sekä Polestar. Verohallinnon mukaan Tesla oli vuosina 2022-2024 selkeästi suosituin sähköautomerkki, mutta viime vuonna Volkswagen kiilasi sen ohi.