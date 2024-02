Avaus: “Suomessa tavoitteena tulisi olla rahapelien markkinoinnin täyskielto”

Peluurin mukaan jopa yli 900 000 suomalaista kärsii ongelmallisesta rahapelaamisesta joko pelaajana tai pelaajan läheisenä. Uuteen lisenssijärjestelmään siirtyisivät verkossa pelattavat kasinopelit ja raha-automaattipelit sekä urheiluvedonlyönti.

– Nämä rahapelimuodot aiheuttavat eniten riippuvuutta ja rahapelihaittoja. Tutkimusten perusteella tiedämme, että rahapelimarkkinointi vaikuttaa ihmisten asenteisiin, lisää pelaamista ja riskinottoa. Nyt meillä onkin edessämme aito riski siitä, että ongelmallinen rahapelaaminen lisääntyy entisestään, Peluurin yksikön päällikkö Inka Silvennoinen sanoo tiedotteessa.

Lisenssimalli voisi olla käytössä viimeistään vuoden 2026 alussa.

Peluurin mukaan useissa Euroopan lisenssimaissa mainontaa ja markkinointia on pyritty viime vuosina vähentämään tai jopa kieltämään se täysin. Peluuri huomauttaa, että rahapelien markkinointi kiellettiin viimeksi Belgiassa.

– Tehokkain tapa vähentää rahapelihaittoja on rajoittaa rahapelien saatavuutta ja näkyvyyttä. Suomessa tavoitteena tulisi olla rahapelien markkinoinnin täyskielto, ja vähintään mainontaa tulisi säännellä tiukasti. Hyvä vertailukohta on tupakka, jonka näkyvyyttä ja saatavuutta on määrätietoisesti rajoitettu, ja siten saatu tupakointi selvään laskuun, Silvennoinen sanoo.