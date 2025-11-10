Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.11.2025 13:23 ・ Päivitetty: 10.11.2025 13:23

BBC:n hallitus pyytää anteeksi Trump-uutisoinnin virheitä

LEHTIKUVA / AFP
Muu media on päivystänyt Lontoossa BBC:n pääkonttorin edustalla odotellen yleisradiojohdon selityksiä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n hallituksen puheenjohtaja Samir Shah on pyytänyt anteeksi yhtiön arviointivirhettä: yhtiö esitti ohjelmassaan Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista harhaanjohtavasti leikatun videon.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Panorama-ohjelman uutisointitavoista paljastunut tarkoitushakuisuus on nostattanut Britanniassa suuren kohun yleisradioyhtiön muunkin journalismin luotettavuudesta.

Samir Shah on toimittanut skandaalista kirjallisen lausunnon Britannian parlamentin komitealle.

BBC:n Panorama-ohjelmassa esitetyssä, editoidussa videossa Trump näyttää yllyttävän kongressimellakoihin loppiaisena 2021. Hallituksen puheenjohtajan mukaan BBC myöntää puheen editointitavan antaneen vaikutelman suorasta kehotuksesta väkivaltaiseen toimintaan.

Ohjelmatoiminnasta vastaava BBC:n pääjohtaja Tim Davie ja uutistoiminnasta vastaava johtaja Deborah Turness ilmoittivat jo eilen jättävänsä tehtävänsä.

TRUMP itse haukkui viikonloppuna BBC:n johtajia ”korruptoituneiksi”.

Britannian pääministerin Keir Starmerin kanslian mukaan on tärkeää, että BBC korjaa virheensä ja säilyttää luottamuksensa. Hallitus aikoo jatkaa yleisradioyhtiön tukemista, eikä pidä yhtiötä yleisesti uutisoinniltaan puolueellisena.

Pääministerin tiedottaja kertoi pomonsa näkemyksistä toimittajille kanslian päivittäisessä tiedotustilaisuudessa.

