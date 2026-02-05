Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

5.2.2026 14:08 ・ Päivitetty: 5.2.2026 14:35

Ben Zyskowicz kansanedustajana 17 121 päivää – eduskunnalta aplodit

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Eduskuntatyöhön palannut kokoomuksen Ben Zyskowicz (oik.) eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 5. helmikuuta.

Eduskunta antoi torstaina istuntokauden ensimmäisen kyselytunnin aluksi seisten aplodit ennätyspitkän uran kansanedustajana tehneelle Ben Zyskowiczille (kok.).

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Zyskowiczista tuli lokakuun 10. päivänä pitkäaikaisin kansanedustaja maamme historiassa. Hän nousi eduskuntaan 24-vuotiaana maaliskuussa 1979.

-  Edustaja Zyskowicz, teidät tunnetaan intohimoisena ja asioihin rivien välejä myöten perehtyvänä salikeskustelijana, jolle yleinen oikeustaju ja maalaisjärki ovat keskeisiä ohjenuoria, puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoi.

HALLA-AHO kertoi, että torstaihin mennessä Zyskowicz on toiminut kansanedustajana kaikkiaan 17 121 päivää eli lähes 47 vuotta yhtäjaksoisesti.

- Eduskunnan puolesta esitän teille lämpimät onnittelut huomattavasta urastanne eduskunnassa ja kiitän teitä pitkäjänteisestä työstä suomalaisen kansanvallan hyväksi.

Päivitetty klo 16.34.

