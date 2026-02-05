Politiikka
5.2.2026 14:08 ・ Päivitetty: 5.2.2026 14:35
Ben Zyskowicz kansanedustajana 17 121 päivää – eduskunnalta aplodit
Eduskunta antoi torstaina istuntokauden ensimmäisen kyselytunnin aluksi seisten aplodit ennätyspitkän uran kansanedustajana tehneelle Ben Zyskowiczille (kok.).
Zyskowiczista tuli lokakuun 10. päivänä pitkäaikaisin kansanedustaja maamme historiassa. Hän nousi eduskuntaan 24-vuotiaana maaliskuussa 1979.
- Edustaja Zyskowicz, teidät tunnetaan intohimoisena ja asioihin rivien välejä myöten perehtyvänä salikeskustelijana, jolle yleinen oikeustaju ja maalaisjärki ovat keskeisiä ohjenuoria, puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoi.
HALLA-AHO kertoi, että torstaihin mennessä Zyskowicz on toiminut kansanedustajana kaikkiaan 17 121 päivää eli lähes 47 vuotta yhtäjaksoisesti.
- Eduskunnan puolesta esitän teille lämpimät onnittelut huomattavasta urastanne eduskunnassa ja kiitän teitä pitkäjänteisestä työstä suomalaisen kansanvallan hyväksi.
