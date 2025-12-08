Bloomberg: Zelenskyi haluaa puhua Ukrainan turvatakuita koskevasta erillissopimuksesta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi (kuvassa) kertoi uutistoimisto Bloombergille haluavansa tänään Lontoossa puhua erillissopimuksesta, joka koskisi Ukrainalle annettavia turvatakuita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi tapaa tänään Lontoossa Britannian pääministerin Keir Starmerin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin. Tarkoituksena on arvioida Yhdysvaltojen Floridassa vetämiä Ukrainan rauhanneuvotteluja.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan lauantaina päättyneet kolmipäiväiset neuvottelut Floridassa eivät johtaneet läpimurtoon. Zelenskyi kertoi Bloombergille, että erimielisyydet Venäjän vaatimista alueluovutuksista jatkuvat.

Ukrainalaismedioiden mukaan Floridassa ei kuitenkaan otettu takapakkia.

ZELENSKYI tapaa tänään Brysselissä sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten, EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan.

Asiasta tiedotti Nato, jonka mukaan johtajien tapaamisen yhteydessä ei järjestetä lehdistötilaisuutta. Tapaamisen kellonaikaa ei kerrottu julkisuuteen.

Myöskään Lontoon-tapaamisen aikatauluja ei ole kerrottu, mutta Starmer puhui ITV News -kanavan haastattelussa ”iltapäivästä”.

PÄÄMINISTERI Starmer sanoi ITV News -kanavalle, ettei hän aio painostaa Zelenskyiä hyväksymään Yhdysvaltojen ehdotusta. Hän sanoi tärkeintä olevan, että väkivaltaisuudet saadaan loppumaan.

- Tärkeintä on varmistaa, että (sotiminen) saadaan loppumaan. Toivon, että saadaan aikaiseksi oikeudenmukainen ja kestävä rauha, ja tähän me keskitymme tänään iltapäivällä, Starmer sanoi.

Venäjä on tällä välin jatkanut iskujaan Ukrainassa. Maanantain vastaisena yönä iskuissa haavoittui Ukrainan mukaan ainakin yhdeksän ihmistä.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump sanoi Floridan-neuvottelujen päätyttyä olevansa pettynyt Zelenskyiin ja siihen, ettei Zelenskyi ollut valmis hyväksymään Yhdysvaltojen laatimaa rauhansuunnitelmaa sodan lopettamiseksi Ukrainassa.

Trumpin sunnuntaina antamasta lausunnosta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN sekä Guardian-lehti.

Trump väitti, ettei Zelenskyi olisi vielä edes lukenut tuoreinta suunnitelmaa. Hän sanoi olevansa pettynyt tästä.

- Minun on sanottava, että olen hieman pettynyt siihen, ettei presidentti Zelenskyi ole vielä lukenut ehdotusta, ja tämä oli muutama tunti sitten, Trump sanoi myöhään sunnuntaina paikallista aikaa Washingtonissa.

Trump lisäsi CNN:n mukaan, että Venäjä olisi halunnut ottaa haltuunsa koko Ukrainan, ja että Venäjälle rauhansuunnitelma olisi sopinut.

- En ole varma siitä, sopiiko (suunnitelma) Zelenskyille. Hänen väkensä pitää siitä, mutta hän ei ole lukenut sitä, Trump sanoi.