Britannian Starmer: Kauppasodan sijaan Grönlannin tilanne on ratkaistava keskustelulla

Britannian pääministeri Keir Starmerin mukaan hänen tehtävänään on Britannian kansallisen edun turvaaminen, ja sen vuoksi hän haluaa välttää kauppasodan Yhdysvaltojen kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Starmerin mukaan Britannia ei tällä hetkellä suunnittele vastatullien asettamista Yhdysvalloille.

- Haluan välttää kauppasodan, koska siitä joutuisivat kärsimään yritykset, työntekijät ja perheet ympäri maata, Starmer sanoi tiedotustilaisuudessa Lontoossa.

Grönlantiin liittyvät erimielisyydet pitää Starmerin mukaan ratkaista rauhallisella keskustelulla.

Starmer painotti, että kaikki Grönlannin tulevaisuutta koskevat päätökset kuuluvat vain grönlantilaisten ja tanskalaisten päätettäväksi.

Tulleilla uhkailu liittolaisten kesken on Starmerin mukaan täysin väärin eikä ole oikea tapa ratkaista erimielisyyksiä liittolaisten kesken.

STARMERIN mukaan Britannia aikoo pitää auki keskusteluyhteyden Yhdysvaltoihin ja puolustaa kansainvälistä oikeutta. Hän sanoi myös, että Britannia tekee suhtautumisessa Yhdysvaltoihin läheistä yhteistyötä EU:n kanssa.

Starmerin mukaan hän on keskustellut viime päivinä EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja useiden EU-maiden johtajien kanssa.

- Vastauksemme on yhtenäinen ja koordinoitu, Starmer sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina, että Yhdysvallat asettaa Suomelle ja seitsemälle muulle maalle uusia tuontitulleja helmikuun alusta alkaen Grönlannin vuoksi. Trump on halunnut liittää Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvaltoihin, mitä Tanska ja monet muut Euroopan maat ovat vastustaneet.

Trumpin uhkaukset ovat herättäneet huolta kauppasodan mahdollisuudesta. Financial Times -lehden mukaan EU-maat harkitsevat 93 miljardin euron arvoisten vastatullien asettamista Yhdysvalloille.