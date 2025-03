Britannian Starmer Putinista: ”Ennemmin tai myöhemmin hänen on tultava neuvottelupöytään”

Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tultava neuvottelupöytään ennemmin tai myöhemmin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Minusta tuntuu, että ennemmin tai myöhemmin, hänen on tultava neuvottelupöytään ja osallistuttava vakavaan keskusteluun, Starmer sanoi avatessaan Lontoossa valtionjohtajien Ukraina-tukikouksen.

Kokous pidetään etäyhteyksin, ja Suomea kokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb.

BBC kertoo, että kokoukseen osallistuu 26 eri valtion johtajat ja lisäksi paikalla ovat puolustusliitto Nato ja EU.

Kokouksen aiheina ovat tuki Ukrainalle, neuvottelut sodan lopettamiseksi sekä siihen liittyvät turvallisuusjärjestelyt.

STARMER sanoi kokouksen aluksi BBC:n mukaan, että rauhan turvaaminen Ukrainassa edellyttää maan puolustuksen vahvistamista rahoituksella ja muulla tuella.

Starmer sanoi myös, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on osoittanut Ukrainan olevan ”rauhan puolella, koska maa on suostunut 30 päivän tulitaukoon ja sitoutunut siihen”. Starmerin mukaan sen sijaan Putin yrittää viivyttää rauhan syntymistä.

- Jos Putin on vakavasti rauhan kannalla, minusta se on hyvin yksinkertaista. Hänen on lopetettava barbaarinen hyökkäyksensä Ukrainaan ja hyväksyttävä tulitauko, Starmer sanoi BBC:n mukaan.