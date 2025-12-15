Chile valitsi laitaoikeistolaisen presidentin

Chilessä äänestäjät valitsivat sunnuntaina maan oikeistolaisimman presidentin sitten diktatuurin kukistumisen, kun oikeiston äärilaidan ehdokas Jose Antonio Kast otti presidentinvaalien toisella kierroksella selvän voiton. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kun äänistä oli laskettu yli 98 prosenttia, Kastilla oli lähes 20 prosenttiyksikön etumatka vastustajaansa, kommunisti Jeannette Jaraan. Kast sai vaaleissa liki 60 prosentin kannatuksen, kun Jaraa äänesti hieman yli 40 prosenttia äänioikeutetuista.

Äänestyspaikat sulkeutuivat puoliltaöin Suomen aikaa.

Vasemmiston Jara myönsi tappionsa viestipalvelu X:ssä pian alustavien tulosten julkistamisen jälkeen. Hän kertoi lisäksi onnitelleensa vastaehdokastaan Kastia.

- Äänestäjien viesti on vahva ja selvä, Jara kirjoitti.

Paikallisen La Nacion -lehden mukaan Kastin on tarkoitus astua virkaan 11. maaliskuuta.

NAAPURIMAA Argentiinan presidentti, oikeistopopulisti Javier Milei hehkutti Kastin voittoa X:ssä.

- Yksi uusi askel on otettu alueellamme elämän, vapauden ja yksityisomaisuuden puolustamisessa.

- Olen varma, että tulemme työskentelemään yhdessä sen eteen, että Amerikka omaksuisi vapauden periaatteet ja voimme vapautua 2000-luvun sosialismin sortavasta ikeestä…!!!

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio niin ikään onnitteli Kastia X:ssä.

- Yhdysvallat odottaa innolla yhteistyötä hänen hallintonsa kanssa alueellisen turvallisuuden vahvistamiseksi ja kauppasuhteidemme elvyttämiseksi, Rubio kirjoitti.

Vasemmistokoalitiota johtava Jara sai ensimmäisellä kierroksella hieman enemmän ääniä kuin Kast, mutta Kast oli silti selvä ennakkosuosikki toisella kierroksella.

Kast ylsi toiselle kierrokselle myös neljä vuotta sitten. Tuolloin hän hävisi vasemmiston Gabriel Boricille. Chilessä istuva presidentti ei perustuslain mukaan voi pyrkiä toiselle perättäiselle kaudelle.

VAALIKAMPANJASSA korostuivat kansalaisten huolet turvallisuudesta ja maahanmuutosta. Chile on perinteisesti ollut Latinalaisen Amerikan vauraimpia ja turvallisimpia maita, mutta kymmenen viime vuoden aikana rikollisuus on lisääntynyt tuntuvasti.

Oikeisto on vaatinut toimia maahanmuuton kitkemiseksi ja laittomasti maassa olevien siirtolaisten karkottamiseksi. Kast teki turvallisuudesta kampanjansa kärkiteeman ja lupasi karkottaa paperittomia maahanmuuttajia, rakentaa muurin Bolivian rajalle, antaa poliisille lisää voimankäyttövaltuuksia ja lähettää armeijan rikollisuuden riivaamille alueille.

Kast tunnetaan äärikonservatiivina, joka muun muassa vastustaa aborttia raiskaustapauksissa, jälkiehkäisypillerin käyttöä, avioeroa, samaa sukupuolta olevien avioliittoa ja eutanasiaa.

Kast on puolustanut Chilen edesmennyttä diktaattoria Augusto Pinochetia. Pinochetin ollessa vallassa vuosina 1973-1990 noin 3 000 ihmistä kuoli tai katosi poliittisista syistä.