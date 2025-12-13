Kun kaikki tietävät kaikkien tietävän

Montako kertaa sama keskustelu pitää käydä ennen kuin se voidaan todeta tuloksettomaksi? Kysymys on ajankohtainen monissa kriisiorganisaatiossa, parisuhteissa ja näköjään myös valtakunnan politiikassa. Simo Alastalo Demokraatti

Keskusteluja tavataan toistaa silloin, kun ne eivät tuota toivottua tulosta samalla, kun tarve saada tulosta aikaan ei poistu. Keskustelut loppuvat, kun tavoite saavutetaan tai siitä luovutaan.

Petteri Orpon (kok.) hallituksessa puheenaiheena on ollut koko kauden ajan rasismi. Kohut ovat lähteneet perussuomalaisesta puolueesta joko tahallisesti tai tahattomasti.

Hallituskumppanit, etupäässä pääministeripuolue kokoomus ja tukipuolue RKP, ovat vaatineet perussuomalaisilta rasismista irtisanoutumista. Lopputuloksena on ollut hallituksen “yhteisiä” ryhdinilmaisuja, joiden päätteeksi perussuomalaiset on jatkanut vanhalla linjallaan. Uusi rasismikohu on kajastanut horisontissa vaikka edellinen painui mailleen hetki sitten.

Normaalitila on ollut Orpon hallituksessa yhtä harvinainen kuin pimeys Lapin kesässä.

Ulospääsyksi on muutama vaihtoehto. Yksi on hallituksen hajoaminen. Sellaista ei ole näköpiirissä.

Myöskään perussuomalaisten muuttumista puolueena ei ole tarjolla kuten ei sitäkään, että kokoomus ja RKP myöntäisivät luovuttaneensa ja katsoisivat hiljaa kumppaninsa julkista naamanvääntelyä.

SIKSI kokoomus ja RKP tanssahtelevat uudelleen jo liturgisiksi muuttuneet askeleensa, vakuuttavat suomalaisille, etteivät hyväksy perussuomalaisten toimintaa ja että hallitus on edelleen sitoutunut irtisanoutumaan rasismista.

Näemme nämä askeleet taas ensi viikon tiistaina, kun hallituspuolueiden eduskuntaryhmät kokoontuvat puimaan“kiinalaisuutta” ilmentäneitä perussuomalaisia julkaisuja.

Suomen keskeisin liittolaismaa Yhdysvallat tuo keittoon omat mausteensa. Presidentti Trump käyttää arjessaan ylpeästi törkeää kieltä. Hiljattain hän kutsui somalitaustaista kongressiedustaja Ilhan Omaria roskaksi.

Kun Yhdysvallat vaikuttaa kansallisen turvallisuuden strategiaansa myöten liberaalin demokratian viholliselta, on selvää, että läntisestä oligarkiastamme löytyy tukea perussuomalaisten ajattelulle.

Siinä missä Trump hallitsee globaalia julkisuutta ylilyönneillään, perussuomalaiset hallitsevat Suomen ilmatilaa humpallaan. Hallituskumppanit teeskentelevät, ettei humppa soi vaikka heidän on vaikea kuulla meteliltä omaa ääntään.

Kaikki tietävät tämän, ja kaikki tietävät kaikkien tietävän.