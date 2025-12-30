Danske: Osinkokeväästä tulee rikastuttava

Helsingin pörssin yhtiöt maksavat tulevana keväänä mehevästi osinkoja, vaikka viime kevään huippulukemaa ei aivan saavutetakaan, arvioi Danske Bank. Eniten tienaavat muun muassa pankkien osakkeenomistajat, metsäyhtiöistä osinkoa heruu kehnommin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Analyytikoiden konsensusennusteen mukaan Helsingin pörssin yhtiöt maksavat tulevana keväänä osinkoja 12,95 miljardia euroa, mikä jää vain hieman viime kevään 13,1 miljardin euron huippulukemasta.

Osinkopottia supistaa tulevana keväänä ennen muuta Fortumin maksaman osingon pieneneminen. Viime keväänä yhtiö maksoi osinkoa 1,25 miljardia euroa, mutta tulevana keväänä osingon ennustetaan jäävän 686 miljoonaan euroon.

Lisäksi metsäsektorin osingoissa tullaan näkemään laskua alan heikon tulosvuoden näkyessä osingonmaksussa. Ennusteen mukaan Stora Enso, UPM ja Metsä Board tulevat kaikki laskemaan osinkojen määrää tai pitämään ne ennallaan.

ENNUSTEEN mukaan 66 Helsingin pörssin yhtiötä kasvattaa tulevana keväänä osinkojaan. Yli viiden prosentin nostoja tekee 29 yhtiötä, joihin lukeutuvat muun muassa Wärtsilä, Terveystalo ja Puuilo. Parhaat osinkotuotot maksavat ennusteen mukaan Nordea, Valmet, Tietoevry, Kesko ja Mandatum.

- Osinkokeväästä on tulossa hyvä. Osinkoja nostavien ja laskevien suhde näyttää mukavalta ja osinkovirta kehittyy jälleen positiiviseen suuntaan. Jos suuremmilta yhtiöiltä nähdään viime vuosien tapaan lisäosinkoja, saatetaan keväällä 2026 vanhoista osinkohuipuista mennä jopa yli, Danske Bankin salkunhoitaja Ville Kivipelto sanoo tiedotteessa.

Ennusteeseen on laskettu mukaan rinnakkaislistattujen Nordean, Telian ja SSAB:n osingot kokonaisuudessaan, ei vain Suomeen maksettavat osingot. Yhtiöiden osinkoja maksetaan usealle eri markkinalle.