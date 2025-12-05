Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

5.12.2025 10:35 ・ Päivitetty: 5.12.2025 11:03

Datakeskuksille uusi verotukiohjelma – näin Orpo perustelee

Hallitus valmistelee datakeskuksille uuden valtiontukiohjelman, joka tulee maksamaan valtiolle verotuottojen menetyksenä enintään 30 miljoonaa euroa.

Demokraatti

Tuki toteutetaan määräaikaisena, kymmenen vuoden veronpalautustukena joka perustuu keskuksen kuluttamaan sähköön. Se tulisi voimaan ensi heinäkuussa.

Asiasta linjasi perjantaina hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) perusteli asiaa tekstiviestitse STT:lle sillä, että iso osa datakeskusinvestoinneista on Suomelle haluttuja etenkin huoltovarmuuden ja kasvun kannalta.

Orpon mukaan hallitus haluaa tukiohjelmalla varmistaa Suomen kilpailukyvyn investointien houkuttelussa.

Hän näkee, että rakentamisajan investoinnit voivat tuoda työtä kymmenille tuhansille.

- Toisaalta kaikki investoinnit eivät yhteiskunnan tukea tarvitse. Vanha alennettu verokanta olisi tullut tiensä päähän joka tapauksessa, Orpo sanoo.

Aiemmin tänä vuonna hallitus esitti datakeskusten sähköverotuen poistamista, mutta sopi jo tuolloin osan siitä hyvittämisestä uudella tukimallilla.

Tuolloin kerrottiin, että uusi tukimalli sai maksaa enintään yhtä paljon kuin poistettava verotuki, eli noin 47 miljoonaa euroa.

DATAINVESTOINTIEN tukemista on arvosteltu muun muassa keskusten suuren energiantarpeen sekä turvallisuuspoliittisten riskien kannalta: monen tänne tulossa olevan hankkeen taustayhteisöt ovat kiinalaisia, palvelevat kiinalaisyritysten etuja tai käyttävät kiinalaista rahoitusta.

Hallitus haluaakin, että vastedes tänne tuleville uusille datakeskuksille tulisi velvollisuus rekisteröityä, muuten tukea ei saa.

Turvallisuusviranomaiset myös kartoittaisivat ulkomaisiin keskuksiin liittyvät turvallisuusnäkökohdat.

Keskusten pitää myös hyödyntää hukkalämpöään energiatehokkuutensa parantamiseksi.

