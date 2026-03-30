30.3.2026 13:20 ・ Päivitetty: 30.3.2026 13:54

Demariedustajat: Aikooko hallitus puuttua USA-lähetystön Päivi Räsänen -väitteisiin

SDP:n kansanedustajat Timo Harakka ja Ville Skinnari ovat tehneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Yhdysvaltain suurlähetystön levittämistä oudoista Päivi Räsänen -mielikuvista.

Yhdysvaltain suurlähetystö kommentoi sosiaalisen median tileillään viime viikolla kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) korkeimmasta oikeudesta saamaa sakkotuomiota.

Lähetystö antoi ymmärtää, että tuomio tuli Räsäsen ”väkivallattomasta uskonnollisesta ilmaisusta”, ja ilmaisi huolensa Suomen uskonnon- ja sananvapauskehityksestä.

Oikeasti Räsänen tuomittiin korkeimman oikeuden mukaan siitä, että hän lääkärinä esitti homoseksuaaleista paikkansapitämättömiä lääketieteellisiä faktoja ja solvasi niillä ihmisiä.

KANSANEDUSTAJIEN mielestä lähetystö jakaa Suomesta Yhdysvaltoihin tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa tietoa. Kirjallisessa kysymyksessä he penäävät, aikooko hallitus reagoida Suomen mainetta pilaavaan toimintaan.

– On vahingollista, että Yhdysvaltain suurlähetystö levittää disinformaatiota tuomiosta, joka nimenomaan ei kohdistu ’uskonnolliseen ilmaisuun’, vaan auktoriteettiaseman väärinkäyttöön, Timo Harakka sanoo tiedotteessa.

– Ystävä- ja liittolaismaan edustajan toiminta on hyvin poikkeuksellista ja maidemme suhteiden kannalta pahoiteltavaa, Ville Skinnari säestää.

Lisää aiheesta

Päivi Räsäsen oikeusdraamassa kiihkoilu voitti, Jeesus hävisi
Kokoomusedustaja vetoaa: Älkää haukkuko Päivi Räsäsen tuomareita

Kansanedustajat kysyvät, aikooko ulkoministeriö esimerkiksi kutsua Yhdysvaltain suurlähettilään puhutteluun asian takia.

Virheellinen käsitys Räsäsen saaman tuomion perusteista on levinnyt Yhdysvalloissa laajasti. Muun muassa arvostetun Washington Post -lehden toimitus moitti lauantaina Suomea uskonnonvapauden suitsimisesta ja väitti tuomion tulleen mielipiteistä.

Lisää aiheesta

Päätoimittajalta

26.3.2026 17:00

Päivi Räsäsen oikeusdraamassa kiihkoilu voitti, Jeesus hävisi

Politiikka

30.3.2026 10:18

Kokoomusedustaja vetoaa: Älkää haukkuko Päivi Räsäsen tuomareita

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
30.3.2026
SAK: Osa hallitustoiveistamme ei maksa mitään – ”Joulupukin listaa on turha kirjoitella”
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
30.3.2026
Arvio: Välähdyksiä konfliktista, jonka melkein jo unohdamme
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
30.3.2026
Arvio: Kansallisteatterin uustulkinta Vanja-enosta on näyttelijän tekniikan koetinkivi
Lue lisää

