Demariedustajat: Aikooko hallitus puuttua USA-lähetystön Päivi Räsänen -väitteisiin

SDP:n kansanedustajat Timo Harakka ja Ville Skinnari ovat tehneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Yhdysvaltain suurlähetystön levittämistä oudoista Päivi Räsänen -mielikuvista.

Yhdysvaltain suurlähetystö kommentoi sosiaalisen median tileillään viime viikolla kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) korkeimmasta oikeudesta saamaa sakkotuomiota.

Lähetystö antoi ymmärtää, että tuomio tuli Räsäsen ”väkivallattomasta uskonnollisesta ilmaisusta”, ja ilmaisi huolensa Suomen uskonnon- ja sananvapauskehityksestä.

Oikeasti Räsänen tuomittiin korkeimman oikeuden mukaan siitä, että hän lääkärinä esitti homoseksuaaleista paikkansapitämättömiä lääketieteellisiä faktoja ja solvasi niillä ihmisiä.

KANSANEDUSTAJIEN mielestä lähetystö jakaa Suomesta Yhdysvaltoihin tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa tietoa. Kirjallisessa kysymyksessä he penäävät, aikooko hallitus reagoida Suomen mainetta pilaavaan toimintaan.

– On vahingollista, että Yhdysvaltain suurlähetystö levittää disinformaatiota tuomiosta, joka nimenomaan ei kohdistu ’uskonnolliseen ilmaisuun’, vaan auktoriteettiaseman väärinkäyttöön, Timo Harakka sanoo tiedotteessa.

– Ystävä- ja liittolaismaan edustajan toiminta on hyvin poikkeuksellista ja maidemme suhteiden kannalta pahoiteltavaa, Ville Skinnari säestää.