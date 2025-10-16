Demarinaisten Euroopan kattojärjestön varapuheenjohtajaksi Emmi Lintonen

Demarinaisten Euroopan laajuisen kattojärjestön PES Womenin varapuheenjohtajaksi on valittu forssalainen Emmi Lintonen. Demokraatti Demokraatti

Kuluneella kaudella Lintonen on toiminut kattojärjestön hallituksessa. Aiemmin hän on toiminut Demarinaisten 1. varapuheenjohtajana (2017-2024) ja Hämeen Demarinaisten puheenjohtajana. Lintonen on Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

PES Womenin varapuheenjohtajana Lintosen vastuulla on pohjoinen alue eli pohjoismaat ja Baltian maat.

– Vaikka tämän alueen maita saatetaan ajatella tasa-arvon mallimaina, paljon työtä on edelleen tehtävänä esimerkiksi naisten aseman parantamisessa työelämässä tai naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Tarvitsemme rohkeita tekoja ja yhteisiä tavoitteita myös Euroopan tasolla, hän sanoo tiedotteessa.

Järjestön varapuheenjohtaja on vastuussa oman alueensa tasa-arvotyöstä raportoimalla PES Womenin hallitukselle ja jalkauttamalla järjestön kampanjoita omalle alueelleen.

– Olemme iloisia, että saimme jo kuluneelle kaudelle Demarinaisten mandaatilla Emmin edustamaan meitä Euroopan tasolle ja ajamaan meille tärkeitä tavoitteita. Emmin valinta PES Womenin varapuheenjohtajaksi on osoitus Emmin tekemästä tärkeästä työstä, ja olemme ylpeitä, että Euroopan laajuisessa järjestössämme on suomalainen nainen johdossa, Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila sanoo tiedotteessa.