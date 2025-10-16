Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

16.10.2025 12:17 ・ Päivitetty: 16.10.2025 12:17

Demarinaisten Euroopan kattojärjestön varapuheenjohtajaksi Emmi Lintonen

Demarinaiset

Demarinaisten Euroopan laajuisen kattojärjestön PES Womenin varapuheenjohtajaksi on valittu forssalainen Emmi Lintonen.

Demokraatti

Demokraatti

Kuluneella kaudella Lintonen on toiminut kattojärjestön hallituksessa. Aiemmin hän on toiminut Demarinaisten 1. varapuheenjohtajana (2017-2024) ja Hämeen Demarinaisten puheenjohtajana. Lintonen on Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

PES Womenin varapuheenjohtajana Lintosen vastuulla on pohjoinen alue eli pohjoismaat ja Baltian maat.

– Vaikka tämän alueen maita saatetaan ajatella tasa-arvon mallimaina, paljon työtä on edelleen tehtävänä esimerkiksi naisten aseman parantamisessa työelämässä tai naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Tarvitsemme rohkeita tekoja ja yhteisiä tavoitteita myös Euroopan tasolla, hän sanoo tiedotteessa.

Järjestön varapuheenjohtaja on vastuussa oman alueensa tasa-arvotyöstä raportoimalla PES Womenin hallitukselle ja jalkauttamalla järjestön kampanjoita omalle alueelleen.

– Olemme iloisia, että saimme jo kuluneelle kaudelle Demarinaisten mandaatilla Emmin edustamaan meitä Euroopan tasolle ja ajamaan meille tärkeitä tavoitteita. Emmin valinta PES Womenin varapuheenjohtajaksi on osoitus Emmin tekemästä tärkeästä työstä, ja olemme ylpeitä, että Euroopan laajuisessa järjestössämme on suomalainen nainen johdossa, Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila sanoo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
15.10.2025
Vasemmiston vaikea valinta: luottaako velkajarruun vai talouden taikavoimiin?
Lue lisää

Ville Skinnari

Kolumnit
15.10.2025
Ville Skinnari: EU:n velkajarru tarvitsee tuekseen myös kaasukahvan
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
16.10.2025
Teatteriarvio: Kasvu-urassa vai kusessa – Kom-teatterin talousfoorumi on hilpeästi kaoottinen
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
16.10.2025
Työelämän hyväksikäyttö on kansallinen häpeä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU