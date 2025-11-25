Demariopiskelijat haluaa aidosti opiskelijoiden asiaa edistävän hallituksen

Demariopiskelijat valitsi liittokokouksessaan Miku Kuuskorven jatkamaan järjestön puheenjohtajana. Varapuheenjohtajiksi valittiin Samuli Sundell ja Jasmin Närhi. Demokraatti Demokraatti

Kuuskorpi on toiminut Sosialidemokraattiset opiskelijat Sonk ry:n eli Demariopiskelijoiden puheenjohtajana vuodesta 2024. Kuuskorpi kiittää tiedotteessa saamastaan luottamuksesta.

– Liittohallituksen päätös panostaa erityisesti paikallistoimintaan kuluneena vuonna näkyy nyt myös liittokokouksen valitsemassa Demariopiskelijoiden liittohallituksen kokoonpanossa. Demariopiskelijat ovat aidosti koko Suomen opiskelijaliike ja tätä hyvin alkanutta työtä haluamme jatkaa myös tulevana vuonna, Kuuskorpi sanoo tiedotteessa.

– Tulevana keväänä järjestetään myös SDP:n puoluekokous, syksyllä jälleen edustajistovaalit kaikissa ammattikorkeakouluissa ja vuoden 2027 keväällä jo eduskuntavaalit. Demariopiskelijat tulee tekemään hartiavoimin töitä sen eteen, että nykyinen opiskelijavihamielinen Orpo-Purran hallitus saadaan vaihdettua aidosti opiskelijoiden asiaa edistävään hallitukseen, yhdessä SDP:n kanssa.

Demariopiskelijat kritisoi liittokokouksen julkilausumassa oikeistohallituksen päätöksiä leikata korkeakoulutuksen rahoitusta. Demariopiskelijat vaatii uutta hallitusta, joka takaisi opiskelijoille maksuttoman, laadukkaan korkeakoulutuksen ja inhimillisen elintason.

PUHEENJOHTAJANA jatkava Miku Kuuskorpi opiskelee biotekniikan ja tuotantotalouden diplomi-insinööriksi sekä metsätaloustieteiden kandidaatiksi ja toimii muun muassa HYYssä Demariopiskelijoiden ja sitoutumattomien ryhmän puheenjohtajana. Kuuskorpi on myös SDP:n puoluevaltuuston jäsen.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Samuli Sundell opiskelee kulttuurintuottajaksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja on toiminut kuluvana vuonna Turun Demariopiskelijoiden puheenjohtajana.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Jasmin Närhi opiskelee aineenopettajaksi Itä-Suomen yliopistossa ja on toiminut kuluvana vuonna Savo-Karjalan Demariopiskelijoiden puheenjohtajana.

Alueellisesti kattavaan Demariopiskelijoiden liittohallitukseen valittiin Miikka Roslöf (Tampere), Pekka Laurila (Espoo), Jimi Rytkönen (Jyväskylä), Veera Järvitalo (Utajärvi), Jasmin Pelkonen (Joensuu) ja Peeta Mittilä (Turku).

Varajäseniksi liittohallitukseen valittiin lisäksi Sauli-Matti Kirveskari (Tampere), Teo Rautio (Kouvola), Niilas Oikarainen (Lappeenranta), Aino Palm (Helsinki), Juho Hämäläinen (Lappeenranta) ja Nina Kuusrainen (Porvoo).