Tällainen on SDP:n odotettu vaihtoehto: pieni- ja keskituloisille satoja miljoonia enemmän

SDP suuntaisi tiistaina julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan pieni- ja keskituloisille satoja miljoonia euroa Petteri Orpon (kok.) hallitusta suuremman veronalennuksen. Demokraatti Demokraatti

Samalla tuloverotuksen painopiste muuttuisi, kun puolue vastaavasti peruisi hallituksen kaavaileman ylimpien tuloluokkien marginaaliveron alennuksen.

Tuloveromuutosten suurimmiksi hyötyjiksi SDP arvioi keskituloiset 3000-4000 euroa kuukaudessa ansaitsevat suomalaiset.

SDP myös peruisi lukuisia Orpon hallituksen leikkauksia kuten heikoimmassa asemassa olevien minimitoimeentuloon kaavaillut säästöt toimeentulotuesta.

Lisäksi puolue palauttaisi muun muassa 14 vuorokauden hoitotakuun, asumistuen ja työttömyysturvan suojaosat.

SDP esittelee juuri alkaneessa tiedotustilaisuudessa vaihtoehtoaan.

HALLITUKSEN leikkuriin joutuneista eduista SDP palauttaisi myös työhuonevähennyksen, työsuhdepolkupyörien veroedun ja ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden. Työmatkavähennystä SDP korottaisi.

Ensiasunnon ostajille olisi puolueen vaihtoehdossa luvassa määräaikainen korkovähennys ja määräaikainen vapautus varainsiirtoverosta.

SDP peruisi myös hallituksen olutveroalennuksen ja räätälöisi opiskelijoille aikuiskoulutustuen. Vaihtoehto vauhdittaisi turkis- ja turvebisneksen alasajoa, leikkaisi tukia passiivisilta maatiloilta ja lopettaisi lomitustuen ravi- ja ratsuhevosilta.

Pieniä yrityksiä SDP muistaisi muun muassa nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

SDP helpottaisi vihreän siirtymän investointeja verohuojennuksella ja muuttaisi yritystukia kautta linjan siirtymää tukeviksi.

Vaihtoehdossa on mukana on myös aikaisempien vuosien vaihtoehtobudjeteista tuttu listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksen poisto. Verovapaille yhteisöille SDP laittaisi 5 % lähdeveron.

Rakennusalan elpymistä SDP vauhdittaisi 100 miljoonalla eurolla.

SDP katsoisi valtion ottavan vaihtoehdossaan yli 400 miljoonaa euroa vähemmän velkaa vuonna 2026.