Demariopiskelijat tyrmistyi ehdotuksesta: ”Pöyristyttävää, ehdoton ei lukukausimaksuille”

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK on tyrmistynyt Vesa Vihriälän työryhmän ehdotuksesta ottaa käyttöön lukukausimaksut ja vaatii hallitusta torjumaan ehdotuksen.

– On pöyristyttävää, että työryhmä vaatii samassa yhteydessä suomalaisten osaamisen nostamista ja esittää kaikille lukukausimaksuja, SONKin puheenjohtaja Heidi Miettinen ihmettelee tiedotteessa.

Positiivisena hän pitää sitä, että koulutukseen satsaaminen nähdään taloutta tehostavana toimena.

– Mutta ei ole oikein, että opiskelijat joutuvat maksajiksi. Tämä asettaa jo muutenkin niukalla toimeentulolla elävät opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan sosio-ekonomisen taustan eroavaisuuksien takia.

Demariopiskelijat huomauttaa, että kevään koronapandemia on tuonut entistä vahvemmin esiin hyvinvointivaltion tärkeyden – esimerkiksi julkinen terveydenhuolto on tehokas toimija pandemiatilanteessa. Myös maksuton koulutus on keskeinen osa hyvinvointivaltiota ja koulutuksellista tasa-arvoa.

– Tämä vuosi on toki poikkeuksellinen ja hallitus on vaikeassa tilanteessa pyrkiessään hyviin päätöksiin koko yhteiskunnan kannalta. Vetoamme kuitenkin pääministeri Sanna Mariniin ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososeen: hyvinvointivaltiotamme tulee kehittää entistä paremmaksi, eikä romuttaa sitä lyhytnäköisillä päätöksillä, jotka uhkaavat yhteiskuntamme keskeisiä arvoja.