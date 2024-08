Demariopiskelijoiden puheenjohtaja vaihtuu – syynä vakava sairastuminen

SDP:n opiskelijajärjestön puheenjohtaja Mari van der Berg on ilmoittanut eroavansa tehtävästään terveyssyistä. Demokraatti Demokraatti

Turun yliopistossa opiskeleva kasvatustieteilijä van der Berg sanooo luopuvansa puheenjohtajuudesta 12. elokuuta alkaen.

– Vuoden alussa alkanut vakava sairastuminen on osoittanut, että oma hyvinvointi on laitettava etusijalle, hän kertoo tiedotteessaan. Hän on jäänyt nyt sairauslomalle.

Van der Berg valittiin järjestön puheenjohtajaksi ensimmäisen kerran syksyllä 2022, ja viime syksynä hän sai jatkokauden.

UUDEN JÄRJESTÖJOHDON valintakierros alkaa heti. Demariopiskelijat joutuvat järjestämään nyt kuukauden sisällä ylimääräisen liittokokouksen.

Opiskelijoilla on ollut muutenkin ylimääräisiä pulmia toiminnassaan. Alkukesällä järjestö kertoi, että erästä sen entistä työntekijää epäillään takavuosien kokousasiakirjojen väärentämisestä.

– Haluan selventää, että julkisuudessa ollut liiton toimintaa koskeva rikosepäily ei kohdistu minuun, van der Berg sanoo. Hän oli itse käynnistämässä asian tutkintaa ja viranomaisille viemistä. Lisää aiheesta Demariopiskelijat setvivät asiakirjasotkua: väärennösepäilystä tutkintapyyntö poliisille

Puheenjohtajuudesta luopuminen tuntuu hänen mielestään haikealta, ja tehtävässä saadut ystävyydet sekä kokemus ovat olleet tärkeitä.

– Politiikan tekeminen jatkuu osaltani terveydentilani sallimissa rajoissa, van der Berg kertoo tiedotteessaan.