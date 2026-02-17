Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.2.2026 07:30 ・ Päivitetty: 17.2.2026 07:30

Digivirasto varoittaa: 10 vuoden passi ei ole vielä turvallinen

iStock

Digi- ja väestötietoviraston mielestä hallituksen ei pidä kiirehtiä aikeitaan ottaa Suomessa käyttöön kymmenen vuoden passit. Virasto varoittaa, että nykytekniikalla tehtyjen passien salaus voidaan pian murtaa liian helposti.

Demokraatti

Demokraatti

Hallitus on pyytänyt lausuntoja uudesta passi- ja henkilökorttilaista, jonka pitäisi tulla käyttöön jo ensi vuonna. Nykyään Suomen passit ovat voimassa korkeintaan viisi vuotta, mutta uudistus mahdollistaisi kymmenvuotisenkin passin myöntämisen.

Vuotta 2027 virasto pitää vaarallisen nopeana aikatauluna, koska nykyinen passien varmennustekniikka alkaa vanhentua.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) haluaisi lausunnossaan lykätä uudistusta muutamalla vuodella, että passeihin saadaan luotua kvanttiturvallinen salausmenetelmä.

– Kvanttilaskennan kehittyminen voi heikentää merkittävästi nykyisiin salausmenetelmiin perustuvien asiakirjojen turvallisuutta jo lähivuosina, DVV:n johtava asiantuntija Teemu Tukiainen sanoo viraston tiedotteessa.

RIKOLLISTENKIN saatavilla oleva kvanttilaskentatekniikka edistyy nyt niin nopeasti, että nykyisten passien varmenteet pystyttäneen murtamaan minä päivänä tahansa.

Jos ja kun murtokeino löytyy, se tekee uusistakin passeista välittömästi turvallisuusriskin, eikä passien siruja voi jälkeenpäin päivittää. Passien pakkouusimisista koituisi suuria kuluja valtiolle ja riskejä käyttäjille.

Virasto toivoo, että uudet pitkäaikaiset passit otettaisiin käyttöön vasta sitten, kun salausmenetelmät on saatu enemmän ajan tasalle.

EU-komissiokin on suositellut, että jäsenmaiden passeissa ja henkilökorteissa siirryttäisiin kvanttiturvalliseen tekniikkaan vuoteen 2030 mennessä.

