Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

4.2.2026 08:01 ・ Päivitetty: 4.2.2026 08:05

Draamaa perussuomalaisissa: kansanedustajan ero – ”Olkoon sitten niin”

Perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Polvinen ei jatka perussuomalaisissa.

Demokraatti

Demokraatti

Hän kertoo, ettei hae takaisin perussuomalaisten eduskuntaryhmään, josta hänet erotettiin Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen säilyttämistä koskevan kiistan jälkimainingeissa viime lokakuussa.

Polvisen ratkaisu tarkoittaa myös sitä, että matka puolueessa tyssää.

– Olen keskustellut perussuomalaisten ryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelän kanssa jatkostani. Ilmoitin käydyn keskustelumme päätteeksi, etten tule hakemaan takaisin perussuomalaisten eduskuntaryhmään.

– Sain keskustelun kuluessa tietää, että tämä käytännössä tarkoittaa myös puolueesta erottamista. Olkoon sitten niin, Polvinen kirjoittaa Facebookissa.

Polvisen mukaan hänen matkansa perussuomalaisissa loppuu ”siten tähän ja tänään”.

Aiemmin perussuomalaisten kansanedustaja Timo Vornanen erotettiin ensin eduskuntaryhmästä ja lopulta puolueesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
3.2.2026
SAK: Näillä virheellisillä väitteillä hallitus selittää Suomen suurtyöttömyyttä
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Tytti Tuppurainen

Kolumnit
2.2.2026
Saksa on Euroopan kohtalonkysymys – epäsäännölliset verbit kannattaa kerrata
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU