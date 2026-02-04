Politiikka
4.2.2026 08:01 ・ Päivitetty: 4.2.2026 08:05
Draamaa perussuomalaisissa: kansanedustajan ero – ”Olkoon sitten niin”
Perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Polvinen ei jatka perussuomalaisissa.
Hän kertoo, ettei hae takaisin perussuomalaisten eduskuntaryhmään, josta hänet erotettiin Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen säilyttämistä koskevan kiistan jälkimainingeissa viime lokakuussa.
Polvisen ratkaisu tarkoittaa myös sitä, että matka puolueessa tyssää.
– Olen keskustellut perussuomalaisten ryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelän kanssa jatkostani. Ilmoitin käydyn keskustelumme päätteeksi, etten tule hakemaan takaisin perussuomalaisten eduskuntaryhmään.
– Sain keskustelun kuluessa tietää, että tämä käytännössä tarkoittaa myös puolueesta erottamista. Olkoon sitten niin, Polvinen kirjoittaa Facebookissa.
Polvisen mukaan hänen matkansa perussuomalaisissa loppuu ”siten tähän ja tänään”.
Aiemmin perussuomalaisten kansanedustaja Timo Vornanen erotettiin ensin eduskuntaryhmästä ja lopulta puolueesta.
