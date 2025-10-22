Politiikka
22.10.2025 06:00 ・ Päivitetty: 22.10.2025 05:09
Droonimuurin rahoitus repii EU:ta – ”Venäjän uhka ei kiinnosta kaikkia jäsenmaita”
Europarlamentaarikot Eero Heinäluoma (sd) ja Ville Niinistö (vihr) epäilevät, että EU:n droonimuuri-hanke kohtaa tutut jarrutusongelmat: Venäjän uhka ei kiinnosta kaikkia jäsenmaita samalla tavalla.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vakuuttanut tyytyväisyyttään EU:n puolustuksen viime viikolla julkaistuun tiekarttaan ja etenkin sen droonimuuriin.
EU:n puolustuskomissaari, Suomessa syyskuun lopulla vieraillut Andrius Kubilius sanoi hiljattain, että droonimuuri voitaisiin saada valmiiksi jopa vuodessa.
Siitä, kuka sen maksaa, miten se toteutetaan ja mihin se asettuu, onkin sitten vähemmän toiveikkaita ja varsinkaan yhdenmukaisia näkemyksiä.
Suomalaismepit Heinäluoma ja Niinistö kertaavat, että vaikka itäraja pysyi tiekartassa painopistealueena, ilmatorjunta tullaan hajauttamaan ympäri Eurooppaa. Mistään konkreettisesta muurista kun ei tietenkään ole kyse, vaan erilaisten sensoreiden ja järjestelmien yhdistelmästä, joilla voidaan havaita ja tarvittaessa tuhota rajaoja loukkaavat droonit.
Hajauttamista hankalampi ongelma on Etelä- ja Keski-Euroopan jäsenmaiden yleinen nihkeys asialle. Isoista EU-maista vastahangassa ovat olleet niin Italia, Ranska kuin Saksa, joskin eri syistä.
TIIVISTÄEN ja pahemmin kärjistämättä: Italian mielestä droonimuuri (ja etenkin siihen kohdistetut varat) pitäisi ulottaa myös Välimeren rannoille, Ranska haluaisi vaadittavan teknologisen kehitys- ja rakennustyön hankintoineen omalle puolustusteollisuudelleen ja Saksa pelkää rahanmenoa muuten vain.
Lisää aiheesta
– Turha sitä on kieltää, että tämä on ja tästä tulee vaikea asia unionin yhtenäisyydelle. Suomesta sitä voi olla vaikea käsittää, mutta sympatioista Ukrainaa kohtaan huolimatta sota ja Venäjän uhka eivät juuri kiinnosta päivänpoliittisilla agendoilla niissä maissa, jotka ovat fyysisesti kauempana Venäjästä, Heinäluoma sanoi Demokraatille Strasbourgissa.
– Kompromisseilta ei voi välttyä. Ja vaikka en yleensä pidä näistä puheista: nyt olisi Keski- ja Etelä-Euroopan jäsenmaiden aika osoittaa solidaarisuutta. Koronaelvytyksessä esimerkiksi Espanja ja Italia saivat niin ison potin, että se ruokkii niiden talouskasvua edelleen. Myös brexitin jälkeen Britannian kanssa kauppaa tehneitä maita tuettiin, Niinistö komppasi.
ASIASSA on myös laajempi ulottuvuus. Toisin kuin eduskunnassa, EU-parlamentissa ei tunneta ryhmäkuria, ja toisaalta hyvinkin yllättävät ryhmät voivat löytää toisensa joissain kysymyksissä.
Laitaoikeisto ja osa vasemmistoryhmästä vastustaa sotilaallisia hankintoja ja osin myös tukea Ukrainalle.
Droonimuurissa ja koko puolustuspaketissa näin on käynyt parlamentin äärillä: laitaoikeisto ja osa vasemmistoryhmästä vastustaa sotilaallisia hankintoja ja osin myös tukea Ukrainalle. Edellisiä motivoi Venäjä-mielisyys, jälkimmäiset perustelevat kantojaan EU:n militarisoitumisen vastustamisella ja ”rauhan asialla”.
Parlamentin vasemmistoryhmä on jakaantunut pääosin niin, että pohjoismaiset edustajat – mukaan lukien Suomen Li Andresson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo – sekä Baltian maiden ja Puolan mepit kannattavat puolustushankintoja, muut vastustavat.
Heinäluoman S & D, Niinistön Greens, konservatiivien EPP ja keskustalainen Renew liittoutuivat aiemmin Pro Eurooppa -teemalla pääasiassa laitaoikeiston uhan torjumiseksi.
Heinäluoman mukaan hän ja toinen demarimeppi Maria Guzenina ovat saaneet viestin droonimuurista ja puolustuspaketin painotuksista ””hyvin perille omassa ryhmässä”. Silti riski Keski- ja Etelä-Euroopan maiden irtaantumisesta ainakin osista puolustuksen tiekarttaa on todellinen.
– Irtiottoja on tullut ja näkisin, että niitä tulee lisää. Se kannattaa muistaa myös Suomessa: hallituksen on syytä olla aktiivinen ja etukenossa vaikuttamistyössä, eikä tuudittautua liikaa tyytyväisyyteen, Heinäluoma neuvoo.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
16.10.2025 12:26
EU:n on oltava valmis vastaamaan aggressioihin vuoteen 2030 mennessä, komissio linjaa – droonitorjunta halutaan käyttöön jo 2027
Politiikka
26.9.2025 13:04
Droonimuurille parempi nimitys olisi droonikilpi, asiantuntija sanoo – tällainen se voisi olla