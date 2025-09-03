Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

3.9.2025 12:37 ・ Päivitetty: 3.9.2025 12:37

”Edelläkävijä” – Naton pääsihteeri ylisti Viron puolustusmenoja

LEHTIKUVA / AFP / NICOLAS TUCAT
Viron presidentti Alar Karis ja Naton pääsihteeri Mark Rutte lehdistötilaisuudessa Naton päämajassa Brysselissä 3. syyskuuta.

Naton pääsihteeri Mark Rutte ylisti Viron presidentin Alar Karisin kanssa pidetyssä yhteisessä lehdistötilaisuudessa maata sen saavuttamista korkeista puolustusmenoista.

Viro päätti jo aiemmin tänä vuonna satsaavansa lähivuosina puolustusmenoihin keskimäärin 5,4 prosenttia bruttokansantuotteestaan. Näin ollen Viro on saavuttamassa ensimmäisten joukossa Naton tänä vuonna asettaman uuden, yhteensä 5 prosentin puolustusmenotavoitteen.

-  Viro on edelläkävijä. Te olette jo lähellä tätä merkkipaalua ja menette lähivuosina vielä pidemmälle. Se osoittaa sitoutumisenne liittoumaan. Viro on myös yksi Ukrainan vankimmista tukijoista, Rutte sanoi.

-  Viro jatkaa Ukrainan Nato-jäsenyyden tukemista. Ukraina tekisi Natosta vahvemman ja Euroopasta turvallisemman, Karis sanoi.

Karis kiitteli Ruttea Naton konsensuksen rakentamisesta kesällä järjestettyyn Haagin huippukokoukseen, jossa puolustusmenotavoite virallisesti hyväksyttiin. Tavoitteeseen kuuluvat 3,5 prosentin ”kovat” puolustusmenot kuten asehankinnat sekä niiden päälle 1,5 prosentin muut turvallisuuteen liittyvät menot, kuten infrastruktuurihankkeet.

RUTTEN ja Karisin tapaaminen edelsi Pariisissa torstaina järjestettävää halukkaiden koalition kokousta, jossa käsitellään Ukrainalle mahdollisen rauhansopimuksen takeeksi myönnettäviä turvatakuita.

-  Työskentelemme kaikki tämän kauhean sodan saattamiseksi päätökseensä. Ukrainan turvallisuuden kivijalka ovat Ukrainan omat asevoimat. Työskentelemme luodaksemme turvatakuut, jotka varmistavat, että Venäjä ei enää ikinä uhkaa Ukrainaa, Rutte sanoi.

Pääsihteeri ei toimittajien kysyessä mennyt yksityiskohtiin siitä, mikä turvatakuita koskevien neuvottelujen tilanne on Pariisin kokouksen kynnyksellä.

-  Odotan, että huomenna tai sen jälkeen saamme selvyyttä siihen, mitä voimme tarjota ja mitä Yhdysvallat voi tarjota, Rutte sanoi.

