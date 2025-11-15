Politiikka
15.11.2025 16:57 ・ Päivitetty: 15.11.2025 16:57
”Edistäisi yhdenvertaisuutta” – Kokoomusnaiset vaatii muutosta Orpon hallituksen lakiin
Kokoomuksen Naisten Liitto vaatii hedelmöityshoitojen kela-korvausten laajentamisesta kaikille perhemuodoille. Aloitteen edustajakokoukselle jätti Uudenmaan Kokoomusnaiset.
Petteri Orpon (kok.) hallitus palautti yksityisen terveydenhuollon hedelmöityshoitojen kela-korvaukset tämän vuoden toukokuun alusta alkaen. Korvaus kuitenkin rajoitettiin koskemaan vain heteropariskuntia, joiden lapsettomuudella on sairausperusteinen syy.
KOKOOMUSNAISET vaatii kela-korvausten laajentamista koskemaan myös itsellisiä äitejä ja sateenkaaripariskuntia, sillä kaikkien lapsihaaveen yhdenvertainen toteuttaminen on järjestön mukaan merkittävää myös suomalaisen yhteiskunnan kannalta.
– Hedelmöityshoitojen kela-korvausten laajentaminen kaikille perhemuodoille edistäisi yhdenvertaisuutta, tukisi suomalaisten lapsihaaveiden toteutumista sekä varmistaisi, että perhehaaveiden saavuttaminen ei ole riippuvainen perhemuodosta tai taloudellisesta asemasta, Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen sanoo järjestön tiedotteessa.
Keto-Huovinen korostaa myös kela-korvausten laajentamisen myönteistä vaikutusta syntyvyyteen.
– Suomen syntyvyys on tällä hetkellä Pohjoismaiden alhaisin. Kun laajennamme kela-korvauksia, kevennämme hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän taakkaa sekä samalla vahvistamme suomalaisen yhteiskunnan lapsi- ja perhemyönteisyyttä sekä syntyvyyttä.
Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous on parhaillaan käynnissä Joensuussa.
Kommentit
