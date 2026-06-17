Eduskunnan hallinto: Näin neuvoimme Sofia Virran avustajaa poissaoloasiassa

Hallintojohtaja Pertti Rauhio arvelee, että eduskunta olisi voinut neuvoa perusteellisemmin Sofia Virran (vihr) avustajaa eduskunnan poissaoloehdoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rauhion mukaan kansanedustajan palkkiosta ei voi pidättäytyä omalla ilmoituksella. Vihreiden puheenjohtajan Virran avustaja oli asiaa häneltä kysynyt ennen Virran poissaoloa eduskunnasta tosi-tv-ohjelman kuvausten takia.

Vielä ei tiedetä, ymmärsikö avustaja kaikki sähköpostitse saamansa vastaukset siten kuten Rauhio toivoi.

Edustajapalkkiolain mukaan puhemiesneuvosto voi päättää, että kuukautta pidemmän poissaolon ajalta edustajalle ei hänen pyynnöstään suoriteta edustajanpalkkiota tai osaa siitä.

Lyhyemmistä ajoista, esimerkiksi muutaman päivän poissaoloista edustaja ei voi itse katkaista palkkionmaksuaan.

VIRTA OLI televisiokuvausten takia eduskuntatyöstä pois runsaan viikon. Hän sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että hänen mielestään kansanedustajilla tulisi olla mahdollisuus pidättäytyä palkkioista etukäteen tällaisia tilanteita varten.

- Ilmoitin hyvin selkeästi, että en tietenkään tule pitämään palkkiota niiltä päiviltä, kun työstäni olen pois. Se oli koko ajan aivan selvä asia.

Virta sanoi myös olleensa siinä käsityksessä, että palkkioiden palauttaminen jälkikäteen olisi mahdollista.

MAANANTAINA vihreät kertoi, että Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkionsa poissaolon ajalta. Hänen avustajansa oli kysynyt myös tästä Rauhiolta.

- Valtiokonttorissa on tili, johon voi palauttaa tai laittaa rahaa, mutta se ei tarkoita, että raha palautuisi eduskunnalle, sanoo Rauhio.

Myös eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoi tiistaina, ettei hänen käsityksensä mukaan kansanedustaja voi lähettää Valtiokonttorille eduskunnalle korvamerkittyä rahaa.

AVUSTAJA OLI oli kysynyt Rauhiolta myös poissaoloilmoituksen tekemisestä.

- Vastasin sillä tavalla, että laitoin linkin eduskunnan sivuille, jossa annetaan neuvot poissaolon ilmoittamisesta. Koska tästä ei tullut hyvää lopputulosta, niin katson, että olisi ollut parempi varmaan avustajan kanssa käydä läpi ne ohjeet, eikä vain laittaa linkkiä, Rauhio sanoo STT:lle.

Virran poissaolon syyksi oli ilmoitettu henkilökohtainen syy. Myöhemmin vihreiden organisaatio muokkasi syyn ”muuksi poissaoloksi”.

”Olisi ollut parempi varmaan avustajan kanssa käydä läpi ne ohjeet, eikä vain laittaa linkkiä”

Hyväksyttäväksi henkilökohtaiseksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi vanhempainvapaa, oma tai lähiomaisen sairaus tai perheenjäsenen kuolema.

Rauhion näkemyksestä uutisoi ensimmäisenä Yle.

Teksti: STT / Sanna Nikula, Saila Kiuttu