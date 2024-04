Eduskunnan hallinto: Vornanen ei ole koskaan säilyttänyt aseita eduskunnassa

Vaikka kansanedustajat voivat tilapäisesti säilyttää harrastusaseitaan eduskunnan turvatiloissa, ammuskelusta epäilty kansanedustaja Timo Vornanen (ps) ei ole säilytyspalvelua käyttänyt. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustajaa Vornasta epäillään perjantaina aamuyöllä Helsingissä karaokebaarin edessä tapahtuneesta ammuskelusta. Poliisi ei ole maininnut lauantaihin asti pidätettynä olleen 54-vuotiaan miehen nimeä, mutta puolue on vahvistanut, että kyseessä on Vornanen.

Poliisin mukaan ampuja oli käyttänyt luvallista, pienikaliiberista asetta, osoitellut sillä ihmisiä kohti ja ampunut maahan yhden laukauksen.

Tämän jälkeen media on yrittänyt saada tietoja muun muassa siitä, mistä Vornanen oli aseensa hakenut baariin lähtiessään. Eduskunnan turvatiloissa on paikka, missä muun muassa eduskunnan eräkerholaiset ovat voineet säilyttää aseitaan esimerkiksi ennen yhteisille metsästysmatkoille lähtöä.

Eduskunnasta on aiemmin kerrottu, että heidän turvallisuusosastollaan ei ole ollut Vornasen tuomaa asetta säilytyksessä ainakaan tapahtumia edeltävänä torstaina.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio antaa nyt ymmärtää Demokraatille, ettei Vornanen olisi koskaan aiemminkaan säilyttänyt aseita eduskunnassa.

– Sellaista tietoa ei ole tullut, että Vornanen olisi luovuttanut aseen sinne asekaappiin. Lisää aiheesta Kansanedustajien käytöstavat pitää siistiä – myös vapaa-ajalla on osattava kantaa parlamentaarikon vastuunsa

Koskaan?

– Näin se varmasti on. Olisi se talon sisällä kerrottu, jos hän olisi pitänyt asetta siellä asekaapissa.

Eli hänellä ei ole koskaan ollut asetta eduskunnan asekaapissa?

– Sellaista tietoa ei ole, joten kyllä uskaltaa sanoa, että ei ole.

EDUSKUNNAN kansliatoimikunta päätti helmikuussa, että aseita pitää säilyttää eduskunnan tiloissa vain turvallisuusosaston osoittamassa paikassa. Aseiden säilytys liittyy käytännössä ampuma- tai metsästysharrastukseen.

– Täällä on aina ollut vuosia ja vuosia, että jos joku on ollut lähdössä esimerkiksi metsästämään, hän on tuonut harrastusaseensa mukana, Rauhio kertoo.

Ilmeisesti ennen helmikuun päätöstä avain asekaappiin on ollut eduskunnan eräkerhon puheenjohtajalla. Helmikuisen virallisen ohjeen mukaan ase on annettava turvallisuusosaston virkamiehelle, joka säilyttää sitä.

– Sitä ennenkin meillä oli lukollinen kaappi. Ei täällä ole ollut sellaista tilannetta, että pyssyä on pidetty palttoon vieressä työhuoneessa.

Helmikuinen sääntömuutos liittyy Rauhion mukaan turvallisuusasioiden sääntöjen jatkuvaan kehittämiseen.

Onko pohdintaa tai onko tullut aloitetta, että aseiden säilyttämisestä eduskunnassa luovuttaisiin?

– Asiasta keskusteltiin silloin helmikuussa ja ei kannata lyödä vetoa sitä vastaan, etteikö sitä keskusteltaisi nyt tulevallakin (nyt alkaneella) viikolla varmasti.

Onko sovittu?

– Ei ole sovittu, mutta se nousee varmasti esille.

Missä?

– Kansliatoimikunnassa epäilemättä.

Kansliatoimikunta kokoontuu torstaina puoliltapäivin.

Rauhio uskoo ylipäänsä, että turvallisuus eduskunnassa puhuttaa kansliatoimikunnassa.

Tällä hetkellä eduskunnassa ei esimerkiksi tehdä turvatarkastuksia kansanedustajille, heidän avustajilleen tai virkamiehille.

Rauhio ei lähde ennakoimaan tai ottamaan kantaa, miten jatkossa.

Lienee kuitenkin ennakoitavissa, että säännöt tuskin muuttuvat kovin helposti, sillä eduskunnassa työskentelee noin 800 ihmistä ja päivittäinen turvatarkastus heille olisi melkoinen ruljanssi.

HELSINGIN SANOMIEN mukaan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sai tietää Vornasen kiinniotosta perjantai­aamuna, mutta ei ottanut asiaa esille puhe­mies­neuvostossa.

– En puhelun tarkkoja sanamuotoja muista, tekninen termi taisi olla, että edustaja Vornanen on kiinniotettuna tai pidätettynä, Halla-aho sanoi HS:lle.

Tiedot olivat tulleet puhemiehelle pääsihteeri Antti Pelttarin kautta.

Perustuslaissa lukee seuraavasti: ”Kansanedustajan pidättämisestä ja vangitsemisesta on heti ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle. Kansanedustajaa ei saa ilman eduskunnan suostumusta pidättää tai vangita ennen oikeudenkäynnin alkamista, ellei häntä painavista syistä epäillä syylliseksi rikokseen, josta säädetty lievin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.”

Toisin sanoen eduskunnan suostumus pidättämiseen tarvittaisiin, jos epäillystä rikoksesta voisi tulla alle puolen vuoden tuomio tai rikosta ei epäiltäisi painavista syistä.

“Epäiltynä oleva 54-vuotias mies, jonka henkilöllisyyttä poliisi ei voi esitutkintalain perusteella vahvistaa, on tällä hetkellä pidätettynä henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta”, poliisi tiedotti lauantaina. Rikosnimikkeistä on ollut julkisuudessa erilaista tietoa eikä poliisi tiettävästi ole tarkentanut asiaa.

Esimerkiksi MTV Uutisten lauantaisten tietojen mukaan Vornasta olisi epäilty törkeästä pahoinpitely yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta ja törkeästä pahoinpitelystä tuomio olisi vähintään yksi vuosi vankeutta.

Helsingin Sanomat kysyi Jussi Halla-aholta, miksi eduskunta ei tiedottanut Vornasesta, kun hän sai tietää asiasta.

– En oikein tiedä, millä tavalla tästä asiasta olisi pitänyt tiedottaa. Kun tietoa ei oikein ollut ja sekä poliisi että perussuomalaiset ovat tiedottaneet sitä mukaa, kun varmaa tietoa on tullut, Halla-aho vastasi.

– Siitäkin on esimerkkejä tämän prosessin aikana, kun eri tiedotusvälineet esimerkiksi uutisoivat, että Vornasta epäillään törkeästä pahoinpitelystä, mutta kävi ilmi, ettei näin ollutkaan, hän myös totesi.

PERTTI RAUHIO sanoo, ettei hän eduskunnan virkamiehenä ota kantaa puhemiehen toimiin eli siihen, olisiko tämän pitänyt informoida tiedoistaan eduskuntaa.

Käytännössä Rauhion kommenteista on kuitenkin pääteltävissä, että hän katsoo eduskunnassa toimitun lainmukaisesti, sillä hän muun muassa muistuttaa rikosepäilystä, joka viittaa törkeän pahoinpitelyn yritykseen sekä painavista syistä, johon voisi viitata se, että poliisi on kertonut, että ravintolan edustan tapahtumista on olemassa valvontakameratallenne.

Demokraatti ei ole tänään tavoittanut eduskunnan pääsihteeriä ja turvallisuusjohtajaa kommentteja varten.