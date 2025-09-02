Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.9.2025 05:27 ・ Päivitetty: 2.9.2025 05:27

Eduskunnan syysistuntokausi alkaa

Eduskunnan syysistuntokausi alkaa tänään. Kansanedustajat palaavat eduskuntaan kesätauolta, joka alkoi juhannusviikolla.

Syyskauteen vaikuttaa muun muassa hallituksen tällä viikolla käynnistynyt budjettiriihi, jonka ratkaisuista ja säästöpäätöksistä syntyy värikästä väittelyä.

Eduskunnalle on myös annettu hallitukselta paljon erilaisia pienempiä lakiesityksiä, joiden käsittely käynnistyy heti.

TIISTAINA täysistunnon alussa pidetään hiljainen hetki SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltosen poismenon takia.

Elokuussa eduskuntatalossa oman käden kautta kuollut Peltonen oli ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Hän oli eduskunnan hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan jäsen.

Peltosen tilalle uudeksi kansanedustajaksi nousee porvoolainen Anette Karlsson (sd.).

