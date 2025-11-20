Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

20.11.2025 15:50 ・ Päivitetty: 20.11.2025 15:50

Eduskunnan täysistunto keskeytettiin kello 17 – tästä oli kyse

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Eduskunnassa pidettiin torstaina kansanedustajille varautumisharjoitus. Harjoitus alkoi alkuillasta heti kyselytunnin jälkeen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi istuntosalissa ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko (kok.).

Risikon mukaan edustajat harjoittelevat siirtymistä toisiin tiloihin.

-  Arvoisat edustajat, tervetuloa Severi 25 -harjoitukseen. Harjoitus alkaa, Risikko sanoi kyselytunnin jälkeen.

Risikko sanoi, että kaikenlainen epävarmuus Suomessa ja maailmalla on lisääntynyt.

-  Tämä on johtanut siihen, että kaikki vastuulliset toimijat harjoittelevat erilaisten häiriötilanteiden varalta. Tai ainakin pitäisi harjoitella. Harjoittelun myötä meille tulee varmuus siitä, että pärjäämme tilanteessa kuin tilanteessa.

Risikko totesi, että eduskuntakin kouluttautuu ja harjoittelee säännöllisesti ja jatkuvasti. Tavoitteena on varmistaa eduskunnan toiminnan turvallisuus ja jatkuvuus myös erilaisissa häiriötilanteissa.

Kansanedustajat poistuivat siis istuntosalista ja siirtyivät toisiin tiloihin.

-  Ei ole salaista, että harjoittelemme, mutta itse harjoituksen sisältö ei ole julkinen, Risikko sanoi.

Risikko ohjeisti kansanedustajia jättämään puhelimet ja älykellot pois ja pitämään tunnistekorttinsa esillä. Eduskunnan täysistunto keskeytettiin harjoituksen vuoksi noin kello 17. Se jatkuu Risikon mukaan vasta kello 19.

AIEMMIN syksyllä Risikko kertoi Uutissuomalaisessa, että kansanedustajat harjoittelevat marraskuussa ensimmäistä kertaa koskaan suojautumista Eduskuntatalon kellariin.

Kellarissa sijaitsevassa väestönsuojassa on muun muassa varaistuntosali, jossa kokoonnuttaisiin poikkeusoloissa, kuten sodan aikaan.

Risikko kertoi tuolloin, että harjoituksessa käydään läpi poistumisreitit ja varautumisen teemoja sekä jaetaan kansanedustajille varautumisopas.

Varaistuntosali ja väestönsuoja valmistuivat vuonna 2014, ja tiloja muokattiin Eduskuntatalon peruskorjauksen yhteydessä. Maanalaiset tilat toimivat normaalisti eduskunnan sisäisinä kokous- ja koulutustiloina.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
20.11.2025
SDP:n Mäkynen rahakohusta: ”Kiistän”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
20.11.2025
SAK:n Eloranta tylyttää hallitusta: ”Kaverikapitalismi ajoi järkevän, perustellun talouspolitiikan ohi”
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
20.11.2025
Arvio: Uutuuskirja haastaa käsityksen, jonka mukaan suomalaiset ajoivat saksalaiset pois maasta sotilasvoimalla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.11.2025
Arvio: Nunnia vai konnia? Menestysromaaniin pohjautuva elokuva on pysäyttävä kokemus
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU