Eduskunnan täysistunto keskeytettiin kello 17 – tästä oli kyse

Eduskunnassa pidettiin torstaina kansanedustajille varautumisharjoitus. Harjoitus alkoi alkuillasta heti kyselytunnin jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi istuntosalissa ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko (kok.).

Risikon mukaan edustajat harjoittelevat siirtymistä toisiin tiloihin.

- Arvoisat edustajat, tervetuloa Severi 25 -harjoitukseen. Harjoitus alkaa, Risikko sanoi kyselytunnin jälkeen.

Risikko sanoi, että kaikenlainen epävarmuus Suomessa ja maailmalla on lisääntynyt.

- Tämä on johtanut siihen, että kaikki vastuulliset toimijat harjoittelevat erilaisten häiriötilanteiden varalta. Tai ainakin pitäisi harjoitella. Harjoittelun myötä meille tulee varmuus siitä, että pärjäämme tilanteessa kuin tilanteessa.

Risikko totesi, että eduskuntakin kouluttautuu ja harjoittelee säännöllisesti ja jatkuvasti. Tavoitteena on varmistaa eduskunnan toiminnan turvallisuus ja jatkuvuus myös erilaisissa häiriötilanteissa.

Kansanedustajat poistuivat siis istuntosalista ja siirtyivät toisiin tiloihin.

- Ei ole salaista, että harjoittelemme, mutta itse harjoituksen sisältö ei ole julkinen, Risikko sanoi.

Risikko ohjeisti kansanedustajia jättämään puhelimet ja älykellot pois ja pitämään tunnistekorttinsa esillä. Eduskunnan täysistunto keskeytettiin harjoituksen vuoksi noin kello 17. Se jatkuu Risikon mukaan vasta kello 19.

AIEMMIN syksyllä Risikko kertoi Uutissuomalaisessa, että kansanedustajat harjoittelevat marraskuussa ensimmäistä kertaa koskaan suojautumista Eduskuntatalon kellariin.

Kellarissa sijaitsevassa väestönsuojassa on muun muassa varaistuntosali, jossa kokoonnuttaisiin poikkeusoloissa, kuten sodan aikaan.

Risikko kertoi tuolloin, että harjoituksessa käydään läpi poistumisreitit ja varautumisen teemoja sekä jaetaan kansanedustajille varautumisopas.

Varaistuntosali ja väestönsuoja valmistuivat vuonna 2014, ja tiloja muokattiin Eduskuntatalon peruskorjauksen yhteydessä. Maanalaiset tilat toimivat normaalisti eduskunnan sisäisinä kokous- ja koulutustiloina.