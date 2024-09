Eduskunnan ympärille ei tarvita muuria, vaikka Elokapina onnistui taas mediatempauksessaan

Eduskuntatalo töhrittiin keskiviikkona vesiliukoisella maalilla ja poliitikot sekosivat. Rane Aunimo Demokraatti

Mielenosoittajien värikäs tempaus oli useimpien mielestä törkeä teko ja suoranainen hyökkäys demokratiaa vastaan. Liki terrorismia.

Tuomitsevan mielipiteensä ovat ehtineen kertoa puolenpäivään mennessä niin presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Petteri Orpo (kok.), puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kuin liuta ministereitä ja kansanedustajia.

Vasemmistoliiton Anna Kontula on jäämässä poliitikoista aika yksin ihmettelemään tapauksen saamaa julkisuuden määrää.

Tekijöiksi ilmoittautuivat Suomen Elokapina ja ruotsalainen Återställ Våtmarker. Ne kertovat tiedotteessa yhdistäneensä voimansa kiinnittääkseen huomiota turpeen nostoon.

Työministeri Arto Satonen (kok.) paalutti tämän kuultuaan, että hänen turvemyönteisyytensä vain vankistui töhrimisestä.

Europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen (ps.) ja kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) vaativat Elokapinan kieltämistä tai lakkauttamista.

Jonkinlainen kilpailu jyrkimmästä reaktiosta näyttää käynnistyneen.

ELOKAPINAN tempauksen taustat ovat tätä kirjoittaessa osin avoinna. Keitä iskun tekijät olivat, minkä ikäisiä he ovat?

Tempaus onnistui huomioarvossa satakymmenenprosenttisesti, koska Eduskuntatalossa työskentelevät tekivät siitä jättikohun. Mediassa autamme asiaa täysin palkein.

Vastuulliset saavat asialliset rangaistukset aikanaan, niin toimii oikeusvaltio. Vandalismillakin on hintansa.

Ensireaktioiden perusteella kansa ei välttämättä katso hyvällä juuri tämän kaltaista haitantekoa, oli se sitten mielenosoittajien kanssa samaa mieltä itse asiasta tai ei. Emme tahdo pitää liikenteen pysäyttäjistä, ikkunoiden rikkojista tai pylväiden maalaajista.

Suomalaiset ovat lainkuuliaista ja instituutiouskovaista kansaa. Me jonotamme punaisissa valoissa silloinkin, kun risteys on tyhjä. Määräysten totteleminen on osa DNA:tamme.

Mielenosoittajien viesti turpeesta ei varmaan saa uusia faneja älyttömästä tempauksesta. Mutta emme tarvitse silti muuria Eduskuntatalon ympärille.