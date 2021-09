Eduskunta tivasi Ohisalolta Elokapinasta – ”Se mikä on laitonta, on laitonta”

Sisäministeriö esittää tulevassa hallituksen lisätalousarviossa poliisille lisämäärärahoja. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Olemme yhdessä todenneet, että tämä budjetti on korkein, jonka poliisi tulee koskaan saamaan ja siihen päälle etsimme vielä keinoja kuinka varmistaa se, että poliisissa ei jouduta irtisanomisten tielle, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi sisäministeriön hallinnon alan ensi vuoden budjettia koskevassa lähetekeskustelussa eduskunnassa.

Poliisin budjetti on ensi vuodelle yli 800 miljoonaa euroa. Sen päälle poliisi haluaa 30 miljoonan euron lisämäärärahan. Syksyn budjettiriihessä jaettu 10,6 miljoonan lisämääräraha on poliisin mukaan riittämätön ja poliisissa on jo käynnistetty yt-neuvottelut 200-250 henkilötyövuoden vähentämiseksi.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kommentoi keskiviikkona Demokraatille, että yt-prosessi voidaan keskeyttää vasta, kun poliisilla on uusista lisämäärärahoista mustaa valkoisella.

Ohisalon mukaan poliisi käy yt-prosessin yhteydessä läpi omaa hallintoaan ja miettii missä määrin niin sanottu yhden viraston malli voisi olla jatkossa järkevä. Mallia on esittänyt lokakuussa poliisin hallintouudistuksista väittelevä Heikki Mansikka-aho. Yhden viraston mallilla tarkoitetaan sitä, että poliisin toimintaa eivät ohjaisi sekä sisäministeriön poliisiosasto että Poliisihallitus. Myös Ohisalon valtiosihteeri Akseli Koskela on Demokraatin haastattelussa pitänyt yhden viraston mallia selvittämisen arvoisena.

– Pidän tällaista kehittämistä erittäin hyödyllisenä ja tarpeellisena ja ymmärtääkseni tässäkin salissa aina vaaditaan kustannustehokkuuta toimintaan, Ohisalo sanoi keskiviikkona eduskunnassa.

”Lainsäätäjälle pitäisi olla täällä selvää, että me säädämme lait.”

Ohisalolta tivattiin salissa kantaa myös Elokapinan Mannerheimintiellä klo 18 alkavaan mielenosoitukseen. Ministeriltä toivottiin kantaa muun muassa siihen, miten hän suhtautuu poliisin poistumiskäskyn noudattamatta jättämiseen.

– Mitä tulee tähän, että mikä on tämä kyseinen mielenosoitus mikä täällä on mainittu moneen kertaan, niin se mikä on laitonta on laitonta. Se on selvää. Lainsäätäjälle pitäisi olla täällä selvää, että me säädämme lait. Ja lainvalvojat valvovat lakeja. Oikeusvaltiossa tämä työnjako menee niin.

– Meidän ei tarvitse mennä hirveän montaa sataa kilometriä tästä etelään, kun nähdään mitä tapahtuu, kun ministeri ohjaa operatiivista toimintaa viranomaisten osalta. Jos minä ohjaisin operatiivista toimintaa sanomalla mitä siellä kenttäoperaatiossa täytyy tehdä, niin tulisi varmaan aika nopeasti oikeuskanslerilta kirjettä ja valituksia sieltä suunnasta. Kannattaa pitää tässä huomio siinä mikä se työnjako ja vallan ja vastuunjako on.

– Mielestäni laitonta toimintaa ei pidä olla. Ja jos sellaista on, niin poliisi ja oikeuslaitos hoitavat sen sitten eteenpäin, Ohisalo vielä täsmensi.