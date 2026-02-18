Politiikka
18.2.2026 12:30 ・ Päivitetty: 18.2.2026 12:31
Eduskunta tumppasi kansalaisten kannabistoiveet
Eduskunta hylkäsi keskiviikkona kansalaisaloitteen kannabiksen laillistamisesta. Aloite hylättiin selvin lukemin, äänin 145-18.
Kansalaisaloitteessa ehdotettiin kannabiksen laillistamista sekä päihteen käytön, hallussapidon, omatarveviljelyn, valmistuksen ja myynnin sallimista Suomessa ikärajoin.
JO AIEMMIN eduskunnan lakivaliokunta puolsi mietinnössään aloitteen hylkäämistä.
Valiokunnan jäsenistä kansanedustajat Atte Harjanne (vihr.) ja Jessi Jokelainen (vas.) jättivät mietintöön vastalauseensa.
Lakivaliokunta perusteli aloitteen hylkäämistä muun muassa sillä, että kannabis voi aiheuttaa riippuvuutta ja sen käytöstä voi aiheutua erilaista haittaa, vaikka se on useilla mittareilla vähemmän haitallinen kuin monet muut päihdyttävät aineet.
Valiokunnan mietinnön mukaan kansalaisaloitteessa ehdotetussa mallissa markkinoiden kasvu voisi johtaa päihteen kulutuksen ja haittojen kasvuun väestötasolla.
