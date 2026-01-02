Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.1.2026 10:57 ・ Päivitetty: 2.1.2026 11:46

Eduskuntaa ei informoitu erikseen kaapelirikosta – ”Yksittäistapauksissa on hankala osoittaa syyllistä”

RAJAVARTIOLAITOS / HANDOUT
Viranomaiset ottivat kaapelirikosta epäillyn Fitburg-aluksen haltuun Suomenlahdella keskiviikkona 31. joulukuuta 2025.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa tai puolustusvaliokuntaa ei ole informoitu erikseen Suomenlahden toissapäiväiseen kaapelirikkoon liittyen. Asiasta kertovat STT:lle valiokuntien puheenjohtajat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto sanoo, että Venäjän lietsomaan hybridisodankäyntiin liittyvistä operaatioista on tullut Suomelle jo rutiinia.

- Näihin on jo hyvinkin hioutuneet toimintamallit, miten toimitaan, ja näissä ei sinänsä ole mitään uutta, Autto sanoo.

Elisan merikaapelin vaurioittamisesta epäillään Venäjältä tullutta Fitburg-rahtilaivaa. Poliisi kertoi torstaina, että kaapelirikon tutkinnassa on pidätetty kaksi ihmistä.

AUTTO korostaa, että yksittäisessä tapauksessa syyllistä on hyvin hankala osoittaa, mutta on ilmiselvää, että ilmiössä on kyse Venäjän vihamielisyydestä länttä kohtaan.

- Ja osa, voi sanoa iso osa, tätä hybridisodankäyntiä on tietysti psykologinen sodankäynti, jossa pyritään myös luomaan pelkoa suorittamalla tiettyjä iskuja, toteuttamalla erilaisia hämmentäviä operaatioita ja sitä kautta luomalla sellaista pelon ilmapiiriä, jossa myös ihan oikeita onnettomuuksia aletaan epäillä Venäjän tekemiksi.

Autton mielestä suomalaisten kannattaa olla rauhallisin mielin, koska viranomaiset toimivat erinomaisesti ja valtionjohto ja päättäjät ymmärtävät, mistä ilmiössä on kyse.

ULKOASIAINVALIOKUNNAN puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) kertoo, että ensi viikolla harkitaan, haluaako ulkoasiainvaliokunta lisää tietoa asiasta.

Hänen mukaansa viranomaisten suorittaman tutkinnan pohjalta on tärkeää arvioida kaapelirikon tahallisuutta.

- Kyllähän se tietysti oudolta vaikuttaa, että taas pitkiä matkoja ankkuria vedettäisiin perässä, Koskinen sanoo.

Fitburg-rahtilaivan ankkuriketju oli meressä, kun viranomaiset tavoittivat aluksen keskiviikkona.

Suomenlahden noin vuoden takaisten kaapelirikkojen yhteydessä Eagle S -tankkerin epäillään raahanneen ankkuriaan merenpohjassa noin 90 kilometriä.

Teksti: STT/Emmi Tilvis

Juttua täydennetty Auton ja Koskisen kommenteilla klo 13.46.

