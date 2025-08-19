Eemeli Peltosen tilalle eduskuntaan nouseva Anette Karlsson palaa SDP:n jäseneksi

Tiistaina menehtyneen kansanedustaja Eemeli Peltosen (sd.) tilalle eduskuntaan nouseva Anette Karlsson palaa sosialidemokraattisen puolueen jäseneksi. Demokraatti Demokraatti

– Tänään sain kuulla järkyttävän ja surullisen uutisen Eemeli Peltosen menehtymisestä. Eemeli oli hyvä ja luotettava kollega ja tunsin hänet jo yhteisiltä ajoiltamme Demarinuorissa. Suru ja kaipaus ovat suuria, Karlsson kirjoittaa päivityksessään ja esittää osanottonsa Peltosen läheisille.

KARLSSON toteaa ottavansa vastaan hänelle varasijalta avautuneen kansanedustajan paikan.

– Palaan takaisin sosialidemokraattiseen puolueeseen ja liityn sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäseneksi.