Politiikka

19.8.2025 16:36 ・ Päivitetty: 19.8.2025 16:36

Eemeli Peltosen tilalle eduskuntaan nouseva Anette Karlsson palaa SDP:n jäseneksi

Nora Vilva
Anette Karlsson.

Tiistaina menehtyneen kansanedustaja Eemeli Peltosen (sd.) tilalle eduskuntaan nouseva Anette Karlsson palaa sosialidemokraattisen puolueen jäseneksi.

– Tänään sain kuulla järkyttävän ja surullisen uutisen Eemeli Peltosen menehtymisestä. Eemeli oli hyvä ja luotettava kollega ja tunsin hänet jo yhteisiltä ajoiltamme Demarinuorissa. Suru ja kaipaus ovat suuria, Karlsson kirjoittaa päivityksessään ja esittää osanottonsa Peltosen läheisille.

KARLSSON toteaa ottavansa vastaan hänelle varasijalta avautuneen kansanedustajan paikan.

– Palaan takaisin sosialidemokraattiseen puolueeseen ja liityn sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäseneksi.

Karlsson sai vuoden 2023 eduskuntavaaleissa 3  867 ääntä Uudenmaan vaalipiirissä. Vaalien jälkeen hän ehti kertaalleen erota SDP:n jäsenyydestä.

