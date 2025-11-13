Politiikka
13.11.2025 11:22 ・ Päivitetty: 13.11.2025 11:22
Eheytyshoitojen kriminalisointiin tähtäävä lakialoite sai tuen yli puolelta kansanedustajista
Eduskunnassa on vireillä lakialoite, joka esittää, miten eheytyshoidot kriminalisoiva laki voitaisiin toteuttaa. Sen on allekirjoittanut 110 kansanedustajaa.
Eduskunta hyväksyi maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kriminalisoinnista, mutta asia ei ole sen jälkeen edennyt. Asiasta on tehty erillinen lakialoite.
Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysverkoston puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr.). Aloitteen takana ovat myös kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen (kok.), Elisa Gebhard (sd.), Hanna Kosonen (kesk.), Veronika Honkasalo (vas) ja Henrik Wickström (r.).
– Eheytyshoidoissa on kyse vakavasti vahingollisesta toiminnasta, henkisestä ja joskus fyysisestäkin väkivallasta, joka satuttaa, traumatisoi ja voi viedä jopa hengen. On korkea aika kieltää ne Suomessakin. Lakialoitteemme tarjoaa tähän konkreettisen vaihtoehdon, aloitteen tehneet edustajat kertovat tiedotteessa.
Apuna lakipykälien valmistelussa oli oikeudellisia asiantuntijoita ja järjestöjä. Tiedotteen mukaan valmistelussa hyödynnettiin myös Norjan vastaavaa lainsäädäntöä, mutta pykälät on laadittu Suomen oikeusjärjestelmän lähtökohdista.
Lakialoite ehdottaa niin sanottujen eheytyshoitojen kriminalisointia omana rikosnimikkeenään ”seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan muuttamispyrkimys”. Erikseen säädettäisiin törkeästä tekomuodosta.
Kansanedustajien lakialoitteet tarvitsevat tyypillisesti tuekseen vähintään sata allekirjoitusta, jotta ne otetaan valiokunnissa käsittelyyn.
Lisää aiheesta
– Olen todella tyytyväinen, että lakialoitteemme keräsi näin vankan tuen yli puoluerajojen, Saara Hyrkkö sanoo tiedotteessa.
Aloitteesta käydään seuraavaksi lähetekeskustelu eduskunnan täysistunnossa. Sen jälkeen aloite lähetetään lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Käsittelyn aikataulusta ei ole vielä tietoa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
24.6.2025 08:12
Eheytyshoidoista uusi aloite – mukana kansanedustajia kuudesta puolueesta
Politiikka
28.3.2025 11:24
Eduskunta hyväksyi eheytyshoitojen kieltoa koskevan kansalaisaloitteen
Politiikka
28.3.2025 18:45
Eheytyspuoskarointi saa jatkua: Oikeusministeri ei aio kiirehtiä kieltoa