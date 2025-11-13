Eheytyshoitojen kriminalisointiin tähtäävä lakialoite sai tuen yli puolelta kansanedustajista

Eduskunnassa on vireillä lakialoite, joka esittää, miten eheytyshoidot kriminalisoiva laki voitaisiin toteuttaa. Sen on allekirjoittanut 110 kansanedustajaa. Demokraatti Demokraatti

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kriminalisoinnista, mutta asia ei ole sen jälkeen edennyt. Asiasta on tehty erillinen lakialoite.

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysverkoston puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr.). Aloitteen takana ovat myös kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen (kok.), Elisa Gebhard (sd.), Hanna Kosonen (kesk.), Veronika Honkasalo (vas) ja Henrik Wickström (r.).

– Eheytyshoidoissa on kyse vakavasti vahingollisesta toiminnasta, henkisestä ja joskus fyysisestäkin väkivallasta, joka satuttaa, traumatisoi ja voi viedä jopa hengen. On korkea aika kieltää ne Suomessakin. Lakialoitteemme tarjoaa tähän konkreettisen vaihtoehdon, aloitteen tehneet edustajat kertovat tiedotteessa.

Apuna lakipykälien valmistelussa oli oikeudellisia asiantuntijoita ja järjestöjä. Tiedotteen mukaan valmistelussa hyödynnettiin myös Norjan vastaavaa lainsäädäntöä, mutta pykälät on laadittu Suomen oikeusjärjestelmän lähtökohdista.

Lakialoite ehdottaa niin sanottujen eheytyshoitojen kriminalisointia omana rikosnimikkeenään ”seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan muuttamispyrkimys”. Erikseen säädettäisiin törkeästä tekomuodosta.

– Olen todella tyytyväinen, että lakialoitteemme keräsi näin vankan tuen yli puoluerajojen, Saara Hyrkkö sanoo tiedotteessa.

Aloitteesta käydään seuraavaksi lähetekeskustelu eduskunnan täysistunnossa. Sen jälkeen aloite lähetetään lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Käsittelyn aikataulusta ei ole vielä tietoa.