“Ei tämän niin pitäisi mennä, että jos on hidas käyntiinlähtö, heti isketään hanskat tiskiin” – ex-työministeri Haatainen suree Työkanavan kohtaloa

Kansanedustaja, edellisen hallituksen työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoo järkyttyneensä syvästi, kun hallitus ilmoitti huhtikuun puolivälissä lakkauttavansa Työkanava Oy:n toiminnan. Marja Luumi Demokraatti

Hallituksen päätös lopettaa Työkanavan rahoitus liittyy kehysriihessä linjattuihin säästötoimiin. Vuonna 2022 perustettu Työkanava Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tarkoitus on työllistää työttömiä, kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä ihmisiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan yrityksen ”työllistämistoiminta ei ole käynnistynyt yhtiölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti”.

Haatainen huomauttaa Demokraatin haastattelussa, että Työkanavan toiminta käynnistyi käytännössä vasta viime vuonna, noin puolitoista vuotta sitten.

– Kysyn, mikä yritys pystyy polkaisemaan toimintansa täyteen tehoon itsensä tuollaisessa ajassa. Se ei ole mahdollista.

HÄNEN ON vaikea ymmärtää hallituksen päätöstä siksikin, että kyse on valtio-omisteisesta yhtiöstä, jonka tehtävänä on työllistää ihmisiä, joiden työkyky on alentunut vamman tai sairauden takia ja jotka eivät ole pystyneet löytämään töitä erilaisista työllistämistoimista huolimatta. Työkykyä ja erityisesti tahtoa tehdä työtä omien kykyjen mukaan kuitenkin olisi.

Suomessa on kokeiltu erilaisia välityömarkkinoita kaikkein vaikeimmin työllistyvien auttamiseksi ja erilaisia toimijoita tekee työtä sen eteen nytkin esimerkiksi kolmannella sektorilla. Osaaminen haluttiin koota yksiin käsiin – ja siitä syntyi Työkanava.

– Tavoitteena on ollut, että Työkanava luo verkoston, jonka kautta osatyökykyiset työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Ei tämä hetkessä tapahdu. Kyllä tässä on nyt maltti puuttunut hallitukselta.

Haataisen mukaan yritysverkostossa on jo nyt mukana isoja, keskeisiä yhtiöitä, jotka olisivat valmiita ottamaan osatyökykyisiä töihin.

– Yhä useampi yritys näkee sen osaksi omaa yhteiskuntavastuutaan, ja tätä kuluttajatkin odottavat niiltä.

TAVOITTEENA on ollut, että työsuhteessa olisi Työkanavan toiminnan vakiinnuttua noin tuhat henkilöä. Välitarkastelun mukaan osatyökykyisiä on siirtynyt Työkanava Oy:n kautta eteenpäin yrityksiin parikymmentä.

Haataisen mukaan julkisuudessa on annettu väärää tietoa, kuinka paljon Työkanavaan on laitettu rahaa.

– Hallituksen riveistä kansanedustajat toistelevat sellaisia lukuja, että on poltettu kymmenen miljoonaa. Ei ole poltettu. Yhtiölle on annettu pääoma, rahoitusta, että on saatu palkatuksi toimistoon ihmiset toiminnan aloittamiseksi. Heille tuli aivan puskista tieto, että nyt toiminta loppuu kokonaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan yritystä on rahoitettu kansallisen rahoituksen lisäksi EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä kymmenellä miljoonalla eurolla. Toimintaan on tähän mennessä käytetty 1,5 miljoonaa euroa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan.

ENITEN Haataista säälittää se, että hallitukselta puuttuu sosiaalipoliittinen näkemys, joka Työkanavan taustalla oli.

– Että pääsisimme auttamaan heitä, jotka kokevat olevansa ulkopuolisia. Heillä on työkykyä ja halua osallistua yhteiskuntaan tekemällä työtä. Tämä vahvistaisi heidän itsetuntoaan, elämänhallintaa, kohentaisi heidän toimeentuloaan, vähentäisi muiden palveluiden tarvetta ja toisi verotuloja.

Hän pitää erittäin tärkeänä, että Työkanavan palveluihin kytketään myös kuntouttavat toiminnot, ja työtä ja työpaikkaa muokataan osatyökykyiselle sopivaksi ja hänet saadaan osaksi työyhteisöä.

Ruotsissa tätä sosiaalipoliittista ajattelua ei hänen mukaansa ole hukattu. Idea yrityksen perustamisesta tuli juuri Ruotsista, johon nykyhallitus on usein viitannut hyvänä esimerkkinä työmarkkinoiden toimivuudesta. Haatainen huomauttaa, että Työkanavaa vastaava yritys Samhall on toiminut naapurissa vuosikymmeniä ja yritykset työllistävät nykyään valtavia määriä osatyökykyisiä.

HAATAINEN kävi työministerinä katsomassa, kuinka homma toimii – ja toimihan se. Hän tutustui Samhallin toimintaan Tukholman teollisuusalueella, esimerkiksi yritykseen, joka käsittelee vihanneksia ja hedelmiä ravintoloiden käyttöön. Muun muassa 55-vuotias kehitysvammainen mies kertoi Haataiselle, kuinka onnellinen hän on, kun on työtä.

– Silloin heräsi kysymys, miksi emme anna ihmiselle mahdollisuutta. Hänelläkin on oikeus omaan paikkaansa yhteiskunnassa, työntekoon ja omiin tienesteihin.

Te-toimistoilla on iso rooli, kun niiden tehtävänä on ollut seuloa ne osatyökykyiset, jotka voisivat hyötyä Työkanava Oy:n palveluista.

Hallituksen olisi pitänyt Haataisen mielestä välitarkastelun jälkeen kokoontua pohtimaan esimerkiksi sitä, miksi te-toimistoista ei ole pystytty osoittamaan riittävästi Työkanavan asiakkaiksi ihmisiä.

– Mikä on näkymä, realistiset mahdollisuudet ja missä on tulppa, ettei homma toimi, vaikka meillä on tuhansittain osatyökykyisiä- ja haluisia. Nämä olisi pitänyt käydä läpi.

KIRISTIKÖ perustuslakivaliokunta liian tiukiksi kriteerit, kuka pääsee Työkanavan asiakkaaksi – vai tulkitaanko kriteerejä liian ankarasti, Haatainen itse pohtii.

– Te-toimistoilta edellytetään valveutuneisuutta ja tarpeeksi tietoa, että ne osaavat katsoa, kuka hyötyisi Työkanavasta. Koska se on vasta perustettu, sitä ei ehkä tunneta tarpeeksi. Hallituksen olisi pitänyt ennen päätöksiä hahmottaa, mistä se johtuu, ettei laajempia tuloksia ole syntynyt.

Ja jos tulppaa on te-toimistoissa, työ- ja elinkeinoministeriön olisi pitänyt hänen mielestään antaa selkeä ohjeistus toimistoille, ketkä sen palveluissa olevat voisivat hyötyä Työkanavasta ja toimimaan sen mukaan.

– Ei tämän niin pitäisi mennä, että jos on hidas käyntiinlähtö, heti isketään hanskat tiskiin. Työ- ja elinkeinoministeriön olisi pitänyt käyttää omistajaohjaustaan ja katsoa, missä voidaan parantaa prosessia, miten saadaan putki kulkemaan.

Te-toimistojen palvelut siirtyvät vuoden alussa kuntien vastuulle. Haatainen arvelee, että yhteistyö Työkanavan kanssa olisi alkanut toimia aivan eri tavalla, mutta nyt tätä mahdollisuutta ei enää ole.

KUNTOUTUSSÄÄTIÖ on arvioinut, että Suomessa on noin 200 000 ihmistä työelämän ulkopuolella sairauden tai vamman takia. Heistä työhaluisia osatyökykyisiä on noin 65 000. Esimerkiksi 30 000 kehitysvammaisesta vain 600 on palkkatyössä.

Petteri Orpon (kok.) hallitus ilmoitti tavoitteekseen 100 000 uutta työllistä tällä vaalikaudella. Lähtöasetelmaan, jonka Sanna Marinin (sd.) hallitus jätti, miinusta on tähän mennessä 50 000 työpaikan verran. Haatainen pitää erittäin tärkeänä tavoitteen saavuttamiseksi, että osatyötyökykyiset saadaan työllistymään entistä paremmin.

– Työelämää pitäisi samalla kehittää niin, että sieltä ei pullahdeta ulos pitkien sairauslomien seurauksena. Osatyökykyisissä on myös heitä, jotka ovat kokoaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Osa heistä haluaisi jatkaa työelämässä, ja joukossa on myös nuoria ihmisiä.

“Olen kuullut jostain työryhmästä, jolle ei anneta mitään resursseja – eli yhtä tyhjän kanssa.”

Potentiaalia siis olisi, ja sen takia hallituksen toimet eivät Haataista vakuuta.

Hän pitää surullisena kaiken politisoitumista nykyisin. Edellisen hallitus aikaansaama Työkanava oli jatkumoa vuosikymmenien pohdinnalle, mistä löytää keinoja kaikkien saamiseksi työn syrjästä kiinni.

– Ja tältä katkaistaan siivet heti eikä tarjota mitään muuta tilalle. Hallituksen olisi kannattanut ennen Työkanavan lopettamispäätöstä käydä läpi mahdolliset ongelmakohdat – tarkistaa, korjata ja pistää sujumaan prosessi paremmin.

HAATAISTA harmittaa myös se, että kuntien kanssa oli jo ehditty alettu rakentaa yhteistyötä, kun te-palvelut siirtyvät niiden vastuulle ensi vuoden alusta.

Kuntia odottavat isot Kela-sakkomaksut, jos ne eivät työllistä asukkaitaan tietyssä ajassa. Kyse voi olla sadoista miljoonista euroista. Ongelma kulminoituu erityisesti isoissa kaupungeissa.

– Kunnilla on siis taloudellinen intressi, mutta myös sosiaalinen velvoite kuntalaisiaan kohtaan. Yhteistyössä Työkanavan kanssa olisi saatu tosi hyvää jälkeä aikaiseksi näiden vaikeimmin työllistyvien parissa. Mutta hallitus on nyt päättänyt toisin, Haatainen huokaisee.