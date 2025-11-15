”Ei tässä hirveästi ehdi peukaloita pyöritellä” – SDP:n Pirkanmaan piirin uusi toiminnanjohtaja hyppää liikkuvaan junaan

SDP:n Pirkanmaan piiri saa vuoden alussa uuden toiminnanjohtajan, kun piirijärjestöä huimat 30 vuotta luotsannut Harri Sandell luovuttaa tehtävän Leevi Karisalmen hoitoon. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Karisalmi, 29, on kiitollinen mahdollisuudesta päästä kokeilemaan ja näyttämään, mihin pystyy. SDP:n kuviot ovat tutut entuudestaan sekä työn että luottamustoimien puolesta. Siksi tuntuu hyvältä aloittaa juuri tässä työssä.

– On hienoa, että pääsee tekemään sellaista työtä, minkä kokee arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. En varmaan pystyisi tekemään sellaista työtä, jota en kokisi motivoivaksi, hän sanoo.

Karisalmi on toiminut nyt runsaat kolme vuotta piirijärjestön aluesihteerinä. Sandellin toimiston naapuriin ja työyhteisöön Tampereen työväentalolle hän tuli jo aiemmin aloittaessaan Nuorten Kotkien alue- ja viestintäkoordinaattorina vuonna 2021.

Sandell sanoo jättävänsä tehtävänsä Karisalmelle hyvillä mielin. Onhan hän nähnyt läheltä, mitä työ pitää sisällään.

– Paljon tulee Leeville vielä yllätyksiäkin, mutta se kuuluu asiaan. Tämä työ on sellainen, että koskaan et aamulla töihin mennessä tiedä, mitä päivän aikana oikeasti teet. Voi tulla puhelinsoitto tai sähköposti, joka ratkaisee päivän kulun ihan joksikin muuksi. Sitä tapahtuu yllättävän usein, mutta se pitää mielen virkeänä, Sandell kertoo.

Työhön kuuluu monenlaista, mutta erityisesti se on ihmisten kanssa toimimista. Toisinaan ratkottavaksi voi tulla esimerkiksi tilanteita, joissa kuntien aktiiveilla ovat sukset menneet ristiin.

Suhteellisen tasainen luonne voi olla tässä työssä hyväksi.

Sandellin mukaan silloin ei auta toiminnanjohtajan itsensä hötkyillä, jotteivät asiat mene pahemmin solmuun. Hän muistuttaa, että kentän aktiivit ja päättäjät, joiden kanssa yhteistyötä tehdään, ovat vapaaehtoisia, eivätkä työntekijöitä. Se sanelee myös tapaa, joilla asioita hoidetaan.

– Suhteellisen tasainen luonne voi olla tässä työssä hyväksi. Luonteen lujuutta ja tiukkuuttakin vaaditaan tietyissä paikoissa. Ihmisten kanssa täytyy tulla toimeen, vaikka mikään erinomainen seurustelija ei tarvitse olla, Sandell kuvailee.

Karisalmi uskoo, että hänellä on tehtävässään hyötyä myös aikaisemmista töistä ravintola- ja kaupan alalla. Historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi kouluttautunut, mutta vain muutamia sijaisuuksia tehnyt Karisalmi on aina halunnut tehdä töitä ihmisten kanssa. Se sopii parhaiten hänen luonteelleen.

– En ole ollut mikään käsityöihminen ikinä, vaan luontevampaa on ollut tehdä töitä päällään ja suullaan, jos näin voi sanoa. Taitoni ovat varmasti organisaatiokyvyssä ja ihmisten kanssa toimeen tulemisessa ylipäätään.

PIIRIN toiminnanjohtajana pitkään viihtynyt Harri Sandell lähti SDP:n kelkkaan vuonna 1984. Tuoreena opiskelijana hän liittyi Tampereen yliopiston sosialidemokraattiseen opiskelijayhdistykseen Tasyyn. Pian tuli työväentalokin tutuksi.

Sandell on ehtinyt sosialidemokraattisessa liikkeessä moneen ennen nykyistä pestiä. Vaikka Sandell on toiminut enimmäkseen taustavaikuttajana ja järjestöpuurtajana, mahtuu uralle poliittinen kohukin 1980-luvun loppupuolelta.

– Olimme Santalan Helin kanssa Aamulehden etusivulla vihreiden poliitikkojen kanssa vastustamassa Tampellan liian kovaa kaavaa, eikä se oikein sopinut silloiseen linjaan. Saimme vähän palautetta asiasta, Sandell muistelee.

Sandellin tie on vienyt välillä Helsinkiin, kuten 1990-luvun alussa, kun häntä pyydettiin tuuraamaan puheenjohtajan ja ulkoministeri Pertti Paasion avustajaksi valittua Jari Luotoa Demariopiskelijoiden (Sonk) pääsihteerinä.

Kovin pitkään Sandell ei pääkaupungissa ehtinyt olla, kun puhelin soi. Tampereella oltiin kunnallisjärjestön sihteeriä vailla. Sandell oli seuraavalla viikolla lähdössä Afrikkaan opiskelijaliittojen kokoukseen.

– Nukuin yhden yön ja sitten pakkasin kampsut ja tulin takaisin tänne. Olin viitisen vuotta kunnallisjärjestön sihteerinä. Vuonna 1995 Pirkanmaan piirin toiminnanjohtajana ollut Reino Ojala valittiin kansanedustajaksi ja minut valittiin tähän.

Aivan yhtäjaksoisesti Sandell ei ole toiminnanjohtajana ollut, vaan hän kävi Helsingissä tuuraamassa muutaman vuoden puolueen järjestöpäällikön hommissa vuosina 2007-2009. Siinä tulivat tutuksi muun muassa kuntavaalien järjestelyt puoluetoimiston näkökulmasta katsottuna.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Toiminnanjohtajan työn kannalta tärkeää on, että suhteet esimiehiin, puolueen ja piirin johtoon, ovat kunnossa. Sandell sanoo olevansa onnekas, että hänen aikanaan piirillä on ollut kaksi pitkäaikaista puheenjohtajaa. Risto Koivisto johti piiriä 19 vuotta ja Roope Lehto on ollut vetovastuussa nyt 15 vuotta.

– Se toimii hyvin, kun pienestäkin sanasta jo tietää mitä mieltä toinen on jostain asiasta, eikä aina tarvitse kysyäkään. Se helpottaa asioiden hoitoa paljon.

Puoluejohdon kanssa on mennyt myös mukavasti – Sandellin mukaan vuosien varrella ei ole oltu napit vastakkain.

– Pirkanmaalla on aina tuettu istuvaa puoluejohtoa. Puoluekokouksen päätöksen takana ollaan ja pulinat pois. Jos joku on tyytymätön, sitten odotetaan seuraavaa puoluekokousta.

Tämä on perinteisesti ollut vahvaa demarialuetta.

HARRI SANDELL arvioi, että eniten toiminnanjohtajan työssä ovat muuttuneet vuosien mittaan tavat, joilla ihmisiin pidetään yhteyttä. Yhä enemmän laulavat sähköposti ja pikaviestit, myös sosiaalisen median merkitys kasvaa.

– Aikoinaan täällä kävi paljon väkeä toimistolla, päivittäin keskusteltiin ihmisten kanssa kasvotusten ja asioita hoidettiin puhelimitse. Sitä on nyt vähemmän.

SDP:n kannatus ja kansanedustajien määrä on vaihdellut, mutta yksi asia on Sandellin mukaan pysynyt muuttumattomana:

– Kun Pirkanmaata vertaa muun maan kehitykseen, niin täällä on menestytty aina keskimäärin vähän paremmin kuin muualla. Tämä on perinteisesti ollut vahvaa demarialuetta ja on edelleen. Uskon, että tulee olemaan jatkossakin.

Sandell arvioi, että seuraavien vuosien iso projekti on järjestökoneiston kehittäminen, jossa on jo päästy alkuun. Järjestörakenne elää – osastoja lakkaa ja yhdistymisiä tapahtuu. Vaikka jäsenistä monet ovat jo melko ikääntyneitä, on viimeisen parin vuoden aikana mukaan saatu hyvin myös uutta verta.

– Jäsenmäärän kehitys on ollut todella hyvää. Uusia jäseniä tulee enemmän kuin vuosikymmeniin. Nuoria tulee myös eli jäsenrakenne on muuttumassa, Sandell kuvaa.

Tuleva toiminnanjohtaja Leevi Karisalmi pitää SDP:n vahvuutena, että tekeminen lähtee kentän tasolta, eikä ole ylhäältä johdettua. Vahvuus on sekin, että hyvän politiikassa toimivien luottamushenkilöiden joukon lisäksi riveistä löytyy paljon ihmisiä, jotka haluavat olla mukana nimenomaan järjestöpuolella. Tärkeitä ovat hekin, jotka eivät välttämättä osallistu, mutta haluavat tukea toimintaa jäsenyydellään.

Puolueen tavoitteissa on aktivoida jäseniä entistä enemmän. Pirkanmaallakin toiminnan kehittämisessä Karisalmi ja Sandell pitävät oleellisena, että erilaisille ihmisille löydetään juuri heille sopivia ja mielekkäitä tapoja osallistua.

– Jotkut tykkäävät kokouksista, joissa käsitellään poliittisia asioita. Joillekin se on kunnan poliittinen toiminta. Osalle se saattaisi olla vaikka joku lukupiiri tai muu kulttuuritoiminta, Karisalmi kuvailee tapoja osallistua.

Piiri voi toki järjestää itsekin jäsenistöä aktivoivia tapahtumia, mutta Karisalmi korostaa piiritoimiston tukevaa roolia.

Karisalmi uskoo, että aikaa riittää työn lisäksi kuntapolitiikallekin.

LEEVI KARISALMI on aina ollut kiinnostunut historiasta ja sitä tutkiessaan hän löysi myös puolueet. Hän huomasi ajattelevansa vasemmistolaisittain ja pienempien asialla oleva SDP tuntui omalta.

Karisalmen polku puolueen toimintaan kulki opiskelijapolitiikan kautta, Tampereen yliopistolla Tasystä, kuten Sandellilakin. Hän liittyi myös Demarinuoriin ja pian puolueeseenkin.

– Sastamalassa menin uutena ihmisenä vähän katsomaan, millaista se puolueen toiminta on. Tietenkin heti kun nuori ihminen tuli mukaan, minulle sanottiin, että sinä olet sitten seuraavissa vaaleissa ehdolla.

Kevään 2021 vaaleissa hän nousi Sastamalan valtuustoon. Vaalien jälkeen Karisalmi sai kaksi kiinnostavaa työtarjousta peräkkäisinä päivinä. Hän päätyi hakemaan Nuorten Kotkien aluekoordinaattorin tehtävää.

– Se oli käännekohta. Jos olisinkin valinnut sen toisen työmahdollisuuden tavoittelun, varmaan en olisi nyt tässä.

Karisalmi toimii Sastamalan valtuuston 1. varapuheenjohtajana, eikä ole aikeissa jättää luottamustehtäviään toiminnanjohtajan työt aloittaessaan. Hän uskoo, että aikaa riittää työn lisäksi kuntapolitiikallekin.

– Tosin on minulla muitakin harrastuksia, kun olen kirkokovaltuutettuna ja kirkolliskokousedustajana. Varmaan näistä jollain aikavälillä täytyy jäädä vähän taaemmas, hän tuumii.

UUDELLA toiminnanjohtajalla on heti edessään isoja asioita – Tampereella järjestetään puoluekokous toukokuussa 2026 ja eduskuntavaalit ovat kulman takana keväällä 2027. Leevi Karisalmen mielestä on hienoa päästä aloittamaan työt juuri, kun piirin alueella on puoluekokous.

– Pääsin itse vuonna 2020 Tampereen puoluekokoukseen edustajaksi ja se oli ensimmäinen iso puolueen tapahtuma, missä olin mukana. Siitä on hyvät muistot, vaikka se oli korona-aikaa. Se vetäisi silloin mukaansa. Vuonna 2023 näin sitten Jyväskylän puoluekokouksen työn puolesta, Karisalmi kertoo.

Karisalmi toivoo, että puoluekokous heijastaa puolueen tämän hetken hyvää meininkiä. Uusia jäseniä tulee, gallupit on korkealla ja takana on alue- ja kuntavaalivoitto – jälkimmäinen ensimmäinen laatuaan 20 vuoteen.

– Toivottavasti se heijastuu kokouksen ilmapiiriin ja siihen, että sieltä lähtee viesti, että olemme vuonna 2027 valmiita ottamaan vastaan vastuun, jonka äänestäjät meille toivottavasti antavat vaaleissa.

Lähdemme tavoittelemaan Pirkanmaalla vaalivoittoa ja paikkojen lisäämistä.

Puoluekokouksen jälkeen katseet kääntyvät eduskuntavaalivalmisteluihin. Vuoden päästä syksyllä pitää Karisalmen mukaan olla jo aika pitkälti selvillä Pirkanmaan eduskuntavaaliehdokkaat, jotta vaalityö saadaan käyntiin.

– Vaalit tulevat aika äkkiä eteen, vaikka ne ovat nyt vielä puolentoista vuoden päässä. Tekemistä on, ei tässä hirveän montaa hetkeä ehdi peukaloita pyöritellä ennen kuin vaalihomma alkaa ihan kunnolla tulla työssä vastaan.

Viime eduskuntavaaleissa SDP:n kannatus Pirkanmaalla oli 25,9 prosenttia ja kansanedustajapaikkoja saatiin yksi lisää. Pirkanmaalaisia edustajia Arkadianmäellä on nyt kuusi.

– Mitä korkeampi kannatuspohja on, sitä vaikeampi tavallaan on saada lisäpaikkoja, mutta varmasti lähdemme tavoittelemaan Pirkanmaalla vaalivoittoa ja paikkojen lisäämistä. Piirihallitus ja piirikokous lopulta linjaavat viralliset tavoitteet, mutta tämän voi sanoa yleisesti, Karisalmi sanoo.

MIKÄ ON toiminnanjohtajakonkari Harri Sandellin tärkein neuvo aloittavalle toiminnanjohtajalle Leevi Karisalmelle? Sandell tuumii, että Karisalmi pärjää kyllä hyvin ilman ohjeistustakin, mutta antaa silti muutaman vinkin:

– Pidä jalat maassa. Ei kannata jokaiseen räsähdykseen heti lähteä mukaan, mieti aina ensin, mitä teet. Tutustu ihmisiin – niihin, joita et vielä tunne. Katse tulevaisuuteen. Rauhallisin mielin, mutta tehokasta toimintaa.

Sandellilla ei ole suuria suunnitelmia eläkepäiviinsä, jotka koittavat maaliskuussa. Hänkin kuitenkin tietää eläkeläisten toimintaa seuranneena, että monenlaisia tapoja viettää eläkepäiviä on. Toisilla kalenteri on jatkuvasti täynnä, toisilla ei.

– Luulen, että olen varmaan siinä välimaastossa, että koetan löytää järkevää tekemistä, missä tapaa muitakin ihmisiä. Ei kuitenkaan liikaa, ei tarvitse kalenteriani täyttää joka hetki. Mutta en tiedä – ehkä vuoden päästä, kun kysyt uudelleen, niin siellä se Sandell painelee kuin aropupu kokouksesta toiseen. Häärää ja haalii paikkoja itselleen ja touhuaa hirveästi, eihän sitä koskaan tiedä!

Eduskuntavaaliehdokkaaksi?

– Joo, ei.