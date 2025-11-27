Politiikka
27.11.2025 12:25 ・ Päivitetty: 27.11.2025 12:25
Ei tullut kenraalia: Janne Kuusela kansliapäälliköksi puolustusministeriöön
Ylijohtaja Janne Kuuselasta tulee puolustusministeriön seuraava, poikkeuksellisesti siviilivirkamiestaustainen kansliapäällikkö.
Valtioneuvosto kertoi torstaina nimittäneensä Kuuselan (s.1972) viisivuotiseen tehtävään. Se alkaa helmikuussa edeltäjän, kenraaliluutnantti evp Esa Pulkkisen virkakauden päättyessä.
Valinta tuli talon sisältä: Kuusela on johtanut ministeriön puolustuspoliittista osastoa vuodesta 2022 asti. Ministeriössä hän on työskennellyt yli neljännesvuosisadan ajan eri tehtävissä, ja käynyt muun muassa asiantuntijavirassa Suomen Nato-edustustossa Brysselissä.
MEDIASSA oli aiemmin arveltu, että arvovaltainen ja tavoiteltu kansliapäällikköys menisi tälläkin kertaa kenraalikunnan edustajille.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Kuusela on opiskellut myös Harvard Kennedy Schoolissa. Hän on ollut muun muassa Suomen Atlantti-seuran jäsen.
