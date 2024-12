”Eihän siellä ollut kuin ketju” – Nämä asiat kiinnostavat poliisia nyt Eagle S -laivalla

Eagle S -tankkerin miehistön kuulustelut ja esitutkinta jatkuvat aluksella. Poliisi joutuu tekemään työtä Porkkalan edustalla, koska meriturvallisuuden nimissä laivaa ei voi tyhjentää kokonaan miehistöstä. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Poliisi on jatkanut Suomenlahden kaapelivaurioiden tapahtumien tutkintaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Demokraatti tavoitti iltapäivällä tutkinnan yleisjohtajan, rikoskomisario Sami Pailan keskusrikospoliisista. Esitutkinta on yhä alkuvaiheessa, samoin Eagle S -aluksen väen kuulustelut.

Aluksessa viranomaisia kiinnostaa kolme asiaa. Pailan mukaan yksi niistä on miehistö.

– Mitä he tietävät, mitä he ovat tehneet.

Toinen asia ovat laivalla olevat välineet sekä tekniset laitteet, joista osa on takavarikoitukin. Kyseeseen tulevat matkapuhelimet, tietovälineet sekä laitteet, jotka taltioivat aluksen liikettä ja puhetta.

– Tänään on tarkoitus, että merenpohjaa aletaan tutkia. Tutkintaa tekevät Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos, Paila sanoo.

VIRANOMAISIA kiinnostaa myös se, mikä laivasta puuttuu – eli yksi kadonnut ankkuri.

– Eli kun vartiolaiva Turva meni siihen lähelle, vaikutelma oli, että siellä on ankkuri, vaan eihän siellä ollut kuin ketju. Oletamme, että ankkuri löytyy jostain merenpohjasta. Se on ihan vahva oletus, että se on nämä vauriot aiheuttanut, mutta emmehän me vielä varmoja ole, Paila kertoo.

Epäilty rikosnimike esitutkinnassa on törkeä tuhotyö.

– Meillä on joitakin epäiltyjä. Osaa pidetään todistajan asemassa ja osan osallisuutta selvitetään.

Pailan mukaan epäiltyjä on joitakin, mutta tilanne voi muuttua. Ketään ei ole pidätetty eikä kiinniotettu, eikä kaikkia miehistön jäseniä ole vielä ehditty jututtaa.

Kysyttäessä tarkemmin epäiltyjen määrää Paila toteaa, että heitä on joitakin.

– En lähde yksilöimään, koska se voi muuttua.

Laivan miehistö on Pailan mukaan georgialaisia ja intialaisia. Laivan kapteenin kansallisuutta Paila ei kerro.

KUULUSTELUT on tehty aluksella, ja Pailan mukaan siellä on ihan hyvät olosuhteet työnteolle. Merenkulkumääräysten mukaisesti tämän kokoisella aluksella täytyy ylläpitää tiettyä miehitystä, joten Porkkalan edustalla ollessa alusta ei edes voisi tyhjentää ihmisistä.

Eli miehistö pysyy laivassa?

– Tällä hetkellä tilanne on se.

Pailan mukaan viranomaiset eivät ole vielä päättäneet, tuodaanko alus pian johonkin Suomen satamaan.

Kaapelirikkomisesta epäilty, Cookinsaarten lipun alla seilaava Eagle S -alus saatiin jo tapahtumailtana Suomen aluevesille. Suomenlahden merivartioston valmiusjoukkue ja Helsingin poliisin Karhu-ryhmä laskeutuivat alukseen helikoptereista vasta sen jälkeen.

Paila kertoo, että Eagle S tuli Suomen aluevesille pyytämällä, eikä aluksen päällystöä tarvinnut painostaa muuttamaan kurssiaan.

– Pyydettiin ja he tulivat.

He tulivat täysin vapaaehtoisesti, onko tämä yllättävää?

– Kyllä.

Olisiko heidän ollut pakko tulla?

– Se on varmaan varsin suhteellinen käsitys.

Mutta heitä ei ole siihen pakotettu?

– Ei ole.

Mikäli alus ei olisi kääntynyt Suomen aluevesille, sen haltuunotto olisi ollut todennäköisesti juridisesti hankalampaa, muttei täysin mahdotonta. Nyt viranomaisten ja poliittisen johdon ei kuitenkaan tarvinnut tällaista päätöstä tehdä.

SUOMENLAHDEN merivartioston apulaiskomentaja Mikko Hirvi sanoo, että tällaisessa tilanteessa Suomen alueella sovelletaan Suomen lakia.

– Silloin, kun ollaan Suomen aluevesillä kyse on Suomen lain soveltamisesta. Mutta nämä ovat poliisin toimenpiteitä, joissa Rajavartiolaitos on heitä tukenut, Hirvi sanoo.

– Laivaan laskeuduttiin esitutkinnan toteuttamiseksi. Eihän esitutkintaa voi tehdä, jos ei aluksella ole virkamiehiä.