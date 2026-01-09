Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

9.1.2026 13:03 ・ Päivitetty: 9.1.2026 13:07

EK varovaisen toiveikkaana: Kesätöitä riittää kuten ennenkin

iStock

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kesätyöpaikkoja on liiton jäsenyrityksiin tulossa nyt saman verran kuin edellisvuonnakin. Jos suhdanteet piristyvät, vuoden 2025 taso ehtisi vielä ylittyä.

Demokraatti

Demokraatti

EK:n tekemän kyselyn perusteella sen jäsenfirmoissa avautuisi nyt noin 105 000 kesä- ja harjoittelupestiä. Määrä on käytännössä samalla tasolla kuin viimekin vuonna.

– Luottamuksen vahvistuminen talouteen voi vielä kuitenkin lisätä paikkojen määrää ennakoidusta, asiantuntija Mikko Vieltojärvi lohduttaa EK:n tiedotteessa.

Muutoksia parempaan voi tulla, jos teollisuustuotanto ja vienti alkavat elpyä kevään aikana.

Työllisyyden heikentyminen on parin viime vuoden ajan karsinut myös kesäduunien tarjontaa, kun vuosilomasijaisia tarvitaan yhä vähemmän. Vielä kesällä 2023 kesätyöpaikkoja oli huomattavasti enemmän, noin 130 000.

VUOSIKYMMENEN ALKUUN verrattuna nykytilanne on silti jo siedettävämpi. Tuolloin koronapandemian aikana kesätyöntekijöiden tarve oli vähimmillään, ja töitä riitti vain runsaalle 80 000:lle ihmiselle.

Kesätyörekrytointi on alkanut tänä vuonna viimeistään loppiaisen tienoilla, mutta EK:n mukaan yritykset voivat palkata lisäväkeä nopeallakin aikataululla kevään mittaan.

Siksi EK kannustaa nuoria jatkamaan työnhakua myöhemminkin, vaikka ensimmäinen kesäpestauskierros olisikin ollut tulokseton.

EK:n marraskuussa tekemään kyselyyn vastasi 636 keskusliiton jäsenyritystä eri toimialoilta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Talous
8.1.2026
Ekonomisti kehottaa hallitusta penkomaan pöytälaatikot – näiden ihmisten työllistämiseen pitää löytyä konstit
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
9.1.2026
Arvio: Säveltäjä on taas yhtä kuin suurin teoksensa, eikä paljon enempää
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
8.1.2026
SDP:n kannatus on nyt hiukan normaalimmalla tasolla
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
8.1.2026
Arvio: Uutuuskirja arvostelee tapaa, jolla luemme historiaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU