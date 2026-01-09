Työmarkkinat
9.1.2026 13:03 ・ Päivitetty: 9.1.2026 13:07
EK varovaisen toiveikkaana: Kesätöitä riittää kuten ennenkin
Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kesätyöpaikkoja on liiton jäsenyrityksiin tulossa nyt saman verran kuin edellisvuonnakin. Jos suhdanteet piristyvät, vuoden 2025 taso ehtisi vielä ylittyä.
EK:n tekemän kyselyn perusteella sen jäsenfirmoissa avautuisi nyt noin 105 000 kesä- ja harjoittelupestiä. Määrä on käytännössä samalla tasolla kuin viimekin vuonna.
– Luottamuksen vahvistuminen talouteen voi vielä kuitenkin lisätä paikkojen määrää ennakoidusta, asiantuntija Mikko Vieltojärvi lohduttaa EK:n tiedotteessa.
Muutoksia parempaan voi tulla, jos teollisuustuotanto ja vienti alkavat elpyä kevään aikana.
Työllisyyden heikentyminen on parin viime vuoden ajan karsinut myös kesäduunien tarjontaa, kun vuosilomasijaisia tarvitaan yhä vähemmän. Vielä kesällä 2023 kesätyöpaikkoja oli huomattavasti enemmän, noin 130 000.
VUOSIKYMMENEN ALKUUN verrattuna nykytilanne on silti jo siedettävämpi. Tuolloin koronapandemian aikana kesätyöntekijöiden tarve oli vähimmillään, ja töitä riitti vain runsaalle 80 000:lle ihmiselle.
Kesätyörekrytointi on alkanut tänä vuonna viimeistään loppiaisen tienoilla, mutta EK:n mukaan yritykset voivat palkata lisäväkeä nopeallakin aikataululla kevään mittaan.
Siksi EK kannustaa nuoria jatkamaan työnhakua myöhemminkin, vaikka ensimmäinen kesäpestauskierros olisikin ollut tulokseton.
EK:n marraskuussa tekemään kyselyyn vastasi 636 keskusliiton jäsenyritystä eri toimialoilta.
