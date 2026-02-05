Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.2.2026 15:23 ・ Päivitetty: 5.2.2026 15:23

EKP piti kolme ohjauskorkoaan ennallaan

LEHTIKUVA / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto piti torstaina järjestetyssä kokouksessaan kolme ohjauskorkoaan ennallaan. Neuvoston päivitetyn arvion mukaan inflaatio vakautunee keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

EKP:n talletuskorko pysyy tasan kahdessa prosentissa. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 2,15 prosenttia ja maksuvalmiusluoton korko 2,4 prosenttia.

OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi tiedotteessa EKP:n päätöstä odotetuksi. Keskuspankki ei kertonut selkeästi jatkoaikeistaan.

- Ennakoimme EKP:n olevan seuraavaksi ennemmin kallellaan koronnoston kuin koronlaskun suuntaan, jos odotuksemme euroalueen talouskasvun vähittäisestä piristymisestä ja työmarkkinoilta kumpuavista sitkeistä hintapaineista toteutuu, Hännikäinen kirjoittaa.

EKP:n mukaan Euroopan talouden kasvua tukevat vähäinen työttömyys, yksityisen sektorin vankat taseet ja julkisten puolustus- ja infrastruktuurimenojen asteittainen lisäys. Myös aiempien koronlaskujen suotuisat vaikutukset tukevat kasvua.

Näkymät ovat kuitenkin EKP:n mukaan yhä epävarmat varsinkin maailman kauppapolitiikan ja geopolitiikan jännitteiden jatkumisen vuoksi.

EKP:n neuvoston tehtävänä on varmistaa, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen.

