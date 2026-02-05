Talous
5.2.2026 15:23 ・ Päivitetty: 5.2.2026 15:23
EKP piti kolme ohjauskorkoaan ennallaan
Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto piti torstaina järjestetyssä kokouksessaan kolme ohjauskorkoaan ennallaan. Neuvoston päivitetyn arvion mukaan inflaatio vakautunee keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen.
EKP:n talletuskorko pysyy tasan kahdessa prosentissa. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 2,15 prosenttia ja maksuvalmiusluoton korko 2,4 prosenttia.
OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi tiedotteessa EKP:n päätöstä odotetuksi. Keskuspankki ei kertonut selkeästi jatkoaikeistaan.
- Ennakoimme EKP:n olevan seuraavaksi ennemmin kallellaan koronnoston kuin koronlaskun suuntaan, jos odotuksemme euroalueen talouskasvun vähittäisestä piristymisestä ja työmarkkinoilta kumpuavista sitkeistä hintapaineista toteutuu, Hännikäinen kirjoittaa.
EKP:n mukaan Euroopan talouden kasvua tukevat vähäinen työttömyys, yksityisen sektorin vankat taseet ja julkisten puolustus- ja infrastruktuurimenojen asteittainen lisäys. Myös aiempien koronlaskujen suotuisat vaikutukset tukevat kasvua.
Näkymät ovat kuitenkin EKP:n mukaan yhä epävarmat varsinkin maailman kauppapolitiikan ja geopolitiikan jännitteiden jatkumisen vuoksi.
EKP:n neuvoston tehtävänä on varmistaa, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.