EKP vastaa korkokriisiin jatkamalla pandemiaohjelmansa joustoja – lupasi myös uuden ohjelman

Euroopan keskuspankki (EKP) päätti keskiviikon hätäkokouksessaan jatkaa pandemian oloihin kehitetyn osto-ohjelmansa PEPPin (pandemic emergency purchase programme) joustoja. EKP päätti kokouksessaan myös käynnistää uuden osto-ohjelman suunnittelun. Tutkija Antti Ronkaisen mukaan yleinen käsitys on, etteivät PEPPin joustot riitä euromaiden kasvaneista korkoeroista johtuvan kriisin taltuttamiseen. Simo Alastalo Demokraatti

Keskuspankki pitää Ronkaisen mukaan kiinni päätöksestään lopettaa valtionlainojen netto-ostot. Käytännössä EKP siis lopettaa taseensa kasvattamisen ja tekee uusia ostoja vain sitä mukaan kuin vanhat erääntyvät.

– Joustaminen tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi Saksasta ostettu velkakirja erääntyy, tilalle ostetaan italialaisia, Ronkainen sanoo.

– Tuo olisi pitänyt sanoa tuo jo viime torstaina. Viesti olisi ollut selkeämpi, jos EKP olisi silloin sanonut, että PEPPiä käytetään niin kauan kuin saadaan uusi ohjelma valmiiksi. Rahapolitiikka on täysin viestintää.

Uuden ohjelman haasteina ovat Ronkaisen mukaan tehokkuus ja laillisuus. EKP tulisi inflaation oloissa kiristää rahapolitiikkaa, mutta uusi ohjelma tarkoittaisi käytännössä sen löysäämistä. EKP:ta sitoo artikla 123:n mukainen rahoituskielto.

– Aikaisemmat osto-ohjelmat on tehty deflatorisessa ympäristössä. Miten he nyt perustelevat löysentämisen? Heillä on kaikki työ keksiä miten ohjelma on yhtä aikaa laillinen ja tehokas.

Hätäkokouksen esittelemiä keinoja pidettiin tuoreeltaan riittämättöminä. Italian kymmenvuotisten valtionlainojen korot nousivat pian EKP:n tiedotteen jälkeen. Korot käväisivät alkuviikosta pahimmillaan yli neljässä prosentissa.

Italian valtion velka on ollut kevään aikana pahimmillaan yli 2700 miljardia euroa. Lainanhoitokulut ovat olleet vuositasolla satoja miljardeja.