Eläinoikeusaktivistit: Lihayhtiöt saivat Essayahin puolelleen porsaiden silpomiskiistassa

Suurten lihayhtiöiden onnistui lobata maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahia (kd) niin, että tämä aukaisutti eläinlakeja teollisuuden haluamalla tavalla – ja porsaiden kirurgisen kastraation kielto peruttiin. Demokraatti Demokraatti

Näin kertoo tiedotteessaan Eläinoikeusakatemia-yhdistys, joka sai kieltoasiaa koskevan viimevuotisen sähköpostikirjeenvaihdon ministeriöstä tietopyynnöllä. Lihayhtiöt pitivät sen mukaan tiiviisti yhteyttä ministeriin.

Porsaiden kirurginen kastraatio ilman kivunlievitystä kiellettiin edellisen hallituskauden aikana valmistellussa eläinten hyvinvointilain uudistuksessa. Se olisi lopettanut kirurgisen kastraation pitkällä siirtymäajalla vuodesta 2035 alkaen kokonaan.

Viime keväänä maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti avaavansa lain ja peruuttavansa tulevan täyskiellon, vedoten alan kilpailukykyyn. Lain avaamiskäsittely on yhä kesken.

Eläinoikeusaktivistien mukaan kivesten poisto leikkaamalla aiheuttaa porsaille pitkäkestoista kipua, jota särkylääkkeet eivät kokonaan vaimenna.

Syynä poistotarpeeseen on se, että leikkaamattoman sukukypsän karjun liha voi aikanaan haista paistettaessa pahalta.

LIHAYHTIÖIDEN ministeriöön viime keväänä lähettämissä sähköposteissa kiitellään vastuuministeri Sari Essayahia asian ratkaisemisesta, hyvähenkisistä iltatilaisuuksista ja myötämielisestä suhtautumisesta alan huoliin. Lisää aiheesta Ministeriö: Porsaiden kastraatiokieltoa arvioidaan uudelleen – teollisuus kokee viennin esteeksi

Kaunopuheisin oli Atria, jonka johtaja kiellon kumoamisuutisen jälkeen ylisti ministeriä meilitse isoin kirjaimin ja huutomerkein:

”Kesäloman paras uutinen. Te perutte sikojen kastraatiokiellon. Se on toimialalle valtava helpotus ja suuri asia, jotta meidän Aasian maiden vienti voi jatkua. Siis suuri KIITOS!!!!!”

AKTIVISTIEN mielestä lihayhtiöt lobbasivat kastraatiokiellon kaatamista puhtaasti taloudellisista syistä.

Lihantuottajat ovat kertoneet, että kielto vähentäisi niiden tuloja kolmisen miljoonaa euroa vuodessa. Vaihtoehtoiset, rokotemaiset kastraatiomuodot ovat kalliimpia kun veitsellä tehdyt silpomiset.

Leikkaamaton urossika myös syö enemmän ruokaa.

Jokainen ministeri saa työssään kuunnella vastuualansa lobbaajia.

MAATALOUSMINISTERIÖN pitää Suomessa valvoa ja varmistaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin toteutumista.

Essayah ei silti ole tässä asiassa toiminut laittomasti tai väärin. Jokainen ministeri saa työssään kuunnella vastuualansa lobbaajia, ja halutessaan myös muuttaa alansa säädöksiä näiden toivomalla tavalla.

Eturyhmien intressien suosiminen onkin lähinnä poliittinen tai moraalinen valinta.

Essayahin katsotaan kautensa aikana tukeneen muun muassa liha- ja turkisalan sekä metsästäjäjärjestöjen tavoitteita enemmän kuin edeltäjänsä.