8.8.2025 15:50 ・ Päivitetty: 8.8.2025 15:50
Elina Valtonen Reutersille: Suomi on huolissaan Israelin suunnitelmista
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi perjantaina uutistoimisto Reutersille Suomen seuranneen suurella huolella Israelin ilmoitusta vallata Gazan kaupunki.
Valtonen sanoi Suomen haluavan yhä edistää kahden valtion ratkaisua, vaikka se näyttääkin tällä hetkellä vaikealta.
Valtosen mukaan Suomi vastustaa kaikkia pyrkimyksiä muuttaa tai vähentää YK:n vuoden 1967 päätöslauselmalla palestiinalaisille määrättyjä maa-alueita.
Valtonen kieltäytyi perjantaina STT:n haastattelupyynnöstä Israelin suunnitelmista. Muut hallituksen ministerit tai presidentti eivät perjantaina kommentoineet Israelin suunnitelmia.
TANSKAN mukaan Israelin päätös on Gazassa on väärä ja Israelin tulisi perua se. Maan ulkoministeri kertoi asiasta perjantaina uutistoimisto Ritzaun mukaan.
Myös Ruotsi ja Norja kommentoivat suunnitelmaa perjantaina huolestuneena.
- Olen aiemmin toistanut, että kaikki yritykset Gazan alueen liittämisestä, muuttamisesta tai supistamisesta olisivat kansainvälisen oikeuden vastaisia, Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard sanoi uutistoimisto TT:n mukaan.
Norjan ulkoministeri Espen Barth Eide sanoi uutistoimisto NTB:lle, että Israelin suunnitelma olisi täysin mahdoton hyväksyä. Pelkona on Gazan väestön entistäkin suurempi kärsimys.
