Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.8.2025 15:50 ・ Päivitetty: 8.8.2025 15:50

Elina Valtonen Reutersille: Suomi on huolissaan Israelin suunnitelmista

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi perjantaina uutistoimisto Reutersille Suomen seuranneen suurella huolella Israelin ilmoitusta vallata Gazan kaupunki.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valtonen sanoi Suomen haluavan yhä edistää kahden valtion ratkaisua, vaikka se näyttääkin tällä hetkellä vaikealta.

Valtosen mukaan Suomi vastustaa kaikkia pyrkimyksiä muuttaa tai vähentää YK:n vuoden 1967 päätöslauselmalla palestiinalaisille määrättyjä maa-alueita.

Valtonen kieltäytyi perjantaina STT:n haastattelupyynnöstä Israelin suunnitelmista. Muut hallituksen ministerit tai presidentti eivät perjantaina kommentoineet Israelin suunnitelmia.

TANSKAN mukaan Israelin päätös on Gazassa on väärä ja Israelin tulisi perua se. Maan ulkoministeri kertoi asiasta perjantaina uutistoimisto Ritzaun mukaan.

Myös Ruotsi ja Norja kommentoivat suunnitelmaa perjantaina huolestuneena.

-  Olen aiemmin toistanut, että kaikki yritykset Gazan alueen liittämisestä, muuttamisesta tai supistamisesta olisivat kansainvälisen oikeuden vastaisia, Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard sanoi uutistoimisto TT:n mukaan.

Norjan ulkoministeri Espen Barth Eide sanoi uutistoimisto NTB:lle, että Israelin suunnitelma olisi täysin mahdoton hyväksyä. Pelkona on Gazan väestön entistäkin suurempi kärsimys.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Janne Riiheläinen

Kolumnit
8.8.2025
Janne Riiheläinen: Palestiinan, presidentin ja politiikan kolmiodraama
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
8.8.2025
Teatterikesään luvattu savolaissekoilu jäi vähän vaiheeseen kiinteytyessään juoninäytelmäksi
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
7.8.2025
Evp-upseeri: Suomen sotakeskustelussa pyörivät taas tutut väitteet ja kuvitelmat
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU