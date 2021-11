”Emme lähteneet repimään auki rahoitusmallia tai korkeakouluvisiota” – Vihreiden kansanedustaja muistuttaa ministeri Kurvista hallitusohjelmasta

Myöskään vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ei allekirjoita Kurvisen julistuksia. Vihreiden neuvottelijana koulutusta ja tutkimusta koskevissa kysymyksissä toiminut Hyrkkö palauttaa mieleen, mistä hallitusneuvotteluissa on sovittu.

”Hallitusneuvotteluissa sovimme todella yhdestä – mutta vain yhdestä – merkittävästä täyskäännöksestä korkeakoulupolitiikkaan: koulutusleikkausten linjalta siirryttiin ennakoitavan ja pitkäjänteisen rahoituksen tielle. Muutoin yhdessä valittua päälinjaa voisi kuvata sanalla työrauha. Emme lähteneet repimään auki rahoitusmallia tai korkeakouluvisiota. Halusimme varmistaa että korkeakouluissa on aikaa keskittyä perusasioihin: laadukkaaseen koulutukseen ja tutkimukseen”, Hyrkkö sanoo tiedotteessaan.

Viikon kuuma peruna on ollut kysymys siitä, pitääkö korkeakoulupolitiikassa keskittää vai hajauttaa. Hyrkön mukaan asia ei ole näin mustavalkoinen.

”Pienessä maassa kaikkien korkeakoulujen ei kerta kaikkiaan kannata tehdä samoja asioita. On ymmärrettävää, että eri alueilla on toiveita uusista koulutusvastuista oman alueen korkeakoululle. Olennaista on kuitenkin varmistaa, että varsinaiset päätökset kestävät tarkastelua myös koulutuksen ja tutkimuksen laadun näkökulmasta.”