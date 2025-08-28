Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

28.8.2025 12:19 ・ Päivitetty: 28.8.2025 12:19

”Epätoivoisuus kasvaa” – Gaza on murtumispisteessä, YK:n ruokaohjelman johtaja sanoo

LEHTIKUVA / AFP / OMAR AL-QATTAA
Palestiinalaiset lapset linssikeiton äärellä Gazassa 1. elokuuta.

YK:n Maailman ruokaohjelman johtaja Cindy McCain sanoo nälänhädästä kärsivän Gazan olevan murtumispisteessä. Gazan kaistalla vieraillut McCain vaatii, että Maailman ruokaohjelman 200 ruoka-avustuspisteen verkko avattaisiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Gaza on murtumispisteessä. Epätoivoisuus kasvaa – ja näin sen omin silmin, McCain sanoo tiedotteessa.

Khan Yunisissa ja Deir al-Balahissa vierailleen McCainin mukaan hän tapasi Gazassa nääntyneitä lapsia, joita ei enää tunnista samoiksi kuin heistä terveenä otetuissa vanhoissa valokuvissa.

McCain tapasi myös Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun painostaakseen Israelia päästämään enemmän ruoka-apua Gazaan. McCain tapasi myös palestiinalaishallinnon pääministerin Mohammad Mustafan.

YK:n alainen ruokaturvallisuuden asiantuntijaelin IPC julkaisi viikko sitten raportin, jonka mukaan 500  000 ihmistä Gazassa kärsii nälänhädästä. YK:n ja IPC:n mukaan nälänhädän aiheuttaja on Israel.

SEITSEMÄN YK:n ihmisoikeusasiantuntijaa julkaisi torstaina yhteislausuman, jonka mukaan apua etsimään lähteneitä palestiinalaisia on ”pakotettu katoamaan” Gazassa toimivan Yhdysvaltojen ja Israelin tukeman Gaza Humanitarian Foundationin (GHF) avustuspisteillä. Lausunnon mukaan kadonneiden joukossa on yksi lapsi.

Lausunnon mukaan Israelin armeija on ollut suoraan mukana kadottamassa apua hakemaan tulleita ihmisiä. Lausunnossa sanottiin, ettei Israelin armeija ole suostunut antamaan tietoa kadonneiden ihmisten sijainnista. Tämä on kansainvälisen oikeuden vastaista, lausunnossa todettiin.

Lausunnon oli allekirjoittanut muun muassa Francesca Albanese, joka on YK:n erityisraportoija miehitetyillä palestiinalaisalueilla. Asiantuntijat eivät kuitenkaan puhuneet YK:n puolesta.

