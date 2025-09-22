Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

22.9.2025 14:31 ・ Päivitetty: 22.9.2025 14:31

Esitettyjen veromuutosten vaikutus: tulot kasvavat eniten ylimmässä tuloluokassa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Ensi vuodelle esitettyjen veromuutoksien arvioidaan kasvattavan tuloja eniten ylimmässä tuloluokassa. Hallitus esittää ensi vuodelle useita veromuutoksia. Käytettävissä olevat tulot kasvavat näiden seurauksena kaikissa tuloluokissa lukuun ottamatta alinta tulokymmenystä, arvioidaan valtiovarainministeriön muistiossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työn verotusta kevennetään hallituksen esityksen mukaan yhteensä noin miljardilla eurolla ensi vuonna. Lisäksi ylin marginaaliveroaste alennetaan noin 52 prosenttiin.

-  Työn verotuksen keventäminen ei juurikaan kohdistu alimpiin tulokymmenyksiin, mikä johtuu siitä, että alimmissa tulokymmenyksissä on vain vähän työtulojen saajia, eikä pienimmistä työtuloista myöskään makseta veroa, muistiossa todetaan.

Veronkevennysten rahoittamiseksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuus poistetaan sekä työntekijöiltä että työnantajilta. Myös työhuonevähennys ja työsuhdepolkupyöräedun verovapaus poistuvat.

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan polkupyöräetu säilyy verovapaana pidempään, jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet polkupyöräedun käyttöönotosta ja pyörän tilaussopimus on tehty viimeistään huhtikuun 23. päivänä.

Ansiotuloverotuksen muutosten arvioidaan yhteenlaskettuna kasvattavan tuloeroja.

ENSI vuodelle esitetään myös nykyisin 14 prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvien hyödykkeiden verokannan laskemista 13,5 prosenttiin. Muutos koskee esimerkiksi elintarvikkeita ja lääkkeitä.

Lisää aiheesta

Räsänen: Orpon hallitus ei saavuta tavoitettaan ”kreikkalaistyylisistä kirjanpitokikkailuista huolimatta”

Sähkötupakkanesteiden ja nikotiinipussien tupakkaveroa korotetaan. Nuuskan ja nikotiinipussien verotonta matkustajatuontia toisesta EU-maasta rajoitetaan määrällisesti. Viinien ja siiderien alkoholiveroa korotetaan noin yhdeksällä prosentilla.

Samalla bensiinin hintaa ehdotetaan laskettavaksi. Ehdotuksen taustalla on hallitusohjelman mukainen liikennepolttoaineiden valmisteveron hiilidioksidikomponentin alennus, jonka tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa. Veronalennus olisi 100 miljoonaa euroa ensi ja sitä seuraavana vuonna. Esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä.

Verotuksen muutosten tavoitteena on parantaa kotitalouksien ostovoimaa ja työnteon kannustimia sekä tukea talouskasvua ja yrittäjyyttä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

22.9.2025 11:11

Räsänen: Orpon hallitus ei saavuta tavoitettaan ”kreikkalaistyylisistä kirjanpitokikkailuista huolimatta”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
20.9.2025
Eläkkeisiin löytyi rahaa, vanhushoivaan ei – miksi puskuri jäi rakentamatta?
Lue lisää

Elina Pylkkänen

Kolumnit
20.9.2025
Suomi tarvitsee lisää elvistelyä – epäonnistuminenkin voi olla menestys
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
22.9.2025
Arvio: Nobel-kirjailijan romaanista tehtiin teatteriesitys, joka on mustaa huumoria tihkuva murhamysteeri
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU