28.1.2026 13:49 ・ Päivitetty: 28.1.2026 13:49

Esitys: Sähkön hinnoille katto hintakriisin aikana – ”Hintapiikit osuvat erityisesti pieni- ja keskituloisiin rivi- ja omakotiasujiin”

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Pörssisähkön hinta on ollut viime pakkaspäivinä korkealla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiluonnoksen, joka mahdollistaisi sähkön vähittäismyyntihintojen säännöstelyn sähkön hintakriisin aikana.

Demokraatti

Demokraatti

Ministeriön tiedotteen mukaan esityksen pääasiallisena tavoitteena on turvata kohtuuhintaisen energian saatavuutta kotitalouksille sekä pienille yrityksille sähkön hintakriisin aikana.

– Laki sähkön hintojen sääntelystä on tarpeellinen varautuaksemme ennakolta paremmin mahdollisiin energiakriiseihin. Se antaa kotitalouksille ja pienille yrittäjille turvaa kohtuuttomia hinnankorotuksia vastaan, jos joudutaan pidempikestoisesti samankaltaiseen tilanteeseen kuin Venäjän energiasodan alussa vuonna 2022.

– Esitetty hintasääntely ja määräaikaisten kiinteähintaisten sähkösopimuksen keston rajaaminen enintään vuoteen vähentää kuluttajan riskiä altistua kohtuuttoman korkeille hinnoille, kommentoi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) tiedotteessa.

LAKIEHDOTUS liittyy Euroopan unionin sähkömarkkinamallia koskeneeseen sääntelyn muutoskokonaisuuteen, jossa mahdollistettiin jäsenvaltiolle julkisten toimien kohdentaminen sähköntoimitusten hinnoitteluun. Kyseessä olisi aidosti poikkeuksellinen ja pitkäkestoinen tilanne, jossa sähkön vähittäismyyntihintaa voitaisiin säännellä hintakaton avulla.

Jäsenvaltiolla on mahdollisuus päättää sähkömarkkinadirektiiviin lisätyn artiklan mukaisten julkisten toimien soveltamisesta sähkön hinnoitteluun, jos Euroopan unionin neuvosto julistaa jäsenvaltiota koskevan alueellisen tai unionin laajuisen sähkön hintakriisin.

Hallituksen esityksessä ehdotettaisiin säädettäväksi lainsäädännölliset puitteet kansallisen option käytölle tilanteessa, jossa neuvosto on julistanut kriisin.

Säänneltyä hintaa voitaisiin soveltaa sähkön toimitukseen loppukäyttöä varten pienille yrityksille ja loppukäyttäjille, joiden sähköntoimitussopimus on yksilöity henkilötunnuksella. Säännelty hinta voitaisiin asettaa myös eri suuruisena eri loppukäyttäjäryhmille.

SÄHKÖN vähittäismyyntihintojen säännelty hinta tukisi työministeriön mukaan loppukäyttäjiä sähkön hintakriisin aikana ja mahdollistaisi sen, ettei loppukäyttäjän tarvitse käyttää varojaan kasvavien energialaskujen maksamiseen siinä laajuudessa kuin markkinaehtoisesti olisi tarpeen.

– Satunnaisia ja lyhytaikaisia hintahuippuja voidaan pitää tavanomaisena piirteenä sähkömarkkinoilla. Poikkeustapauksissa sähkön hinta voi olla kuitenkin pitkäkestoisesti tavanomaista korkeammalla, mikä vaikeuttaa erityisesti sähkölämmitteisissä omakoti- tai rivitaloissa asuvien pieni- ja keskituloisten toimeentuloa, tiedotteessa sanotaan.

Ehdotetun lain noudattamista valvoisi Energiavirasto. Lain mahdollisesta voimaantulosta ja voimassaolosta sekä vähittäismyynnin säännellystä hinnasta säädettäisiin erikseen määräaikaisella lailla.

Hintasääntelystä sähköyhtiöille maksettavien korvausten sisällyttämisestä valtion talousarvioon päätettäisiin voimaanpanolain säätämisen yhteydessä.

