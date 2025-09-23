Kotimaa
23.9.2025 05:00 ・ Päivitetty: 23.9.2025 05:32
Essayah: Kohta pääsette metsästämään susia
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) aikoo esittää suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista ensi vuoden alusta. Essayah kertoo asiasta Facebook-sivullaan.
Metsästys alkaisi Essayahin mukaan tammikuun alussa kiintiömetsästyksellä, joka toteutetaan lakimuutoksen jälkeen asetuksella.
Essayah kertoo Facebookissa, että suden liitesiirron toimeenpaneva lakiesitys on valmis ja hän haluaa sen pian lausunnoille hallitusryhmien tuella.
Liitesiirrolla tarkoitetaan suden suojeluluokan alentamista täysin suojellusta lajista suojelluksi lajiksi. EU-ministerineuvosto teki asiaa koskevan päätöksen toukokuussa.
EDUSKUNTAKIN hyväksyi jo keväällä metsästyslain sisältömuutokset, jotka mahdollistavat suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen, ja nyt ministeri haluaa lain lopullisesti voimaan.
Häirikkösusia on tähän asti voinut tarvittaessa tappaa erillisillä vahinkoperusteisilla luvilla.
Suomessa elää Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan kolmisensataa sutta.
Lisää aiheesta
Maa- ja metsätalousministeriö on kertonut, että suden metsästyksen aloittaminen Suomessa edellyttää useita kansallisia säädösmuutoksia, susikannan hoitosuunnitelman päivityksen sekä toimivan pyyntilupamenetelmän perustamisen.
Tavoitteena ministeriöllä on ollut, että kokonaisuudessaan uusi järjestelmä olisi voimassa loppusyksystä alkavana metsästyskautena 2026-2027.
METSÄSTYSSEUROJEN edunvalvoja Metsästäjäliitto on vaatinut suden suojelun lieventämistä ja kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamista jo vuodesta 2018 asti, koska susikanta on elpynyt niin meillä kuin Keski-Euroopassakin huomattavasti ja pedoista aiheutuvat haitat muille luonnonkäyttäjille kasvavat.
Suomen luonnonsuojeluliitto puolestaan on vastustanut EU:n päätöstä. Se katsoo, että sudenmetsästyksiä olisi voitu jatkaa poikkeusluvilla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.