13.1.2026 13:51 ・ Päivitetty: 13.1.2026 14:13

Etelä-Korea vaatii kuolemantuomiota ex-presidentille – ”Kapinajohtaja”

AFP / LEHTIKUVA
Etelä-Korean ex-presidentti Yoon Suk-Yeol kuvattuna lehdistötilaisuudessa toukokuussa 2022.

Etelä-Koreassa syyttäjät vaativat kuolemantuomiota viraltapannulle presidentti Yoon Suk-Yeolille, kertoo korealainen uutistoimisto Yonhap.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yoon julisti maahan poikkeustilan joulukuussa 2024.

Uutistoimisto Yonhapin mukaan syyttäjät kuvailivat Yoonia kapinan johtajaksi, joka pyrki pysymään vallassa ottamalla haltuunsa oikeuslaitoksen ja lainsäädäntöelimet. Oikeudenkäynnissä syytettyinä on Yoonin lisäksi muun muassa entinen puolustusministeri sekä kuusi muuta ihmistä.

Syyttäjien mukaan Yoon ei ole osoittanut katumusta toimista, jotka uhkasivat perustuslaillista järjestystä ja demokratiaa.

Yoonin asianajajat pyrkivät teatraalisesti vertaamaan häntä historian suuriin hahmoihin, jotka joutuivat epäoikeudenmukaisesti tuomituiksi.

POIKKEUSTILAN julistaminen aiheutti maassa valtavan poliittisen kriisin. Presidentti pantiin viralta viime vuoden huhtikuussa perustuslakituomioistuimen päätöksellä.

Oikeuden odotetaan antavan Yoonin tuomion helmikuussa.

Vaikka Yoon saisi kuolemantuomion, häntä ei todennäköisesti teloiteta. Etelä-Koreassa on ollut lähes 30 vuoden ajan epävirallisena käytäntönä, että kuolemantuomioita ei panna täytäntöön.

Poikkeustilajulistus on johtanut myös muihin oikeusjuttuihin. Yoon on syytettynä muun muassa oikeuslaitoksen toiminnan estämisestä, josta syyttäjät ovat vaatineet kymmenen vuoden tuomiota. Oikeuden odotetaan antavan tuomionsa tässä jutussa perjantaina.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 16.13.

