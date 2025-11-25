Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

25.11.2025 14:06 ・ Päivitetty: 25.11.2025 14:06

EU-johtaja syyttää Kiinaa huijauksesta maametalleissa ja kannustaa maita vähentämään riippuvuuttaan

LEHTIKUVA / AFP / FREDERICK FLORIN
Euroopan komission vauraus- ja teollisuusstrategiasta vastaava varapuheenjohtaja Stephane Sejourne.

Euroopan komission vauraus- ja teollisuusstrategiasta vastaava varapuheenjohtaja Stephane Sejourne syyttää Kiinaa järjestelmällisestä huijaamisesta harvinaisten maametallien vientirajoituspolitiikassaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puheessaan Euroopan parlamentille Sejourne kannusti EU-maita työskentelemään yhdessä sen puolesta, että riippuvuutta Kiinasta saataisiin vähennettyä. Ensi viikolla julkistetaan riippuvuuden katkaisun suunnitelma, jota Sejourne on ollut valmistelemassa.

Kiinalla on hallitseva asema harvinaisten maametallien tuotanto- ja jalostusketjuissa, joita maailman teknologiateollisuus tarvitsee. Lokakuussa Kiina ilmoitti ottavansa käyttöön uusia harvinaisten maamineraalien vientirajoituksia, mikä säikäytti markkinat. Myöhemmin Kiina kuitenkin kertoi lykkäävänsä vuodella rajoitusten voimaantuloa.

-  Nämä vientiluvat myönnetään usein vastineena tiedoista, joihin kuuluu huolestuttavasti liikesalaisuuksia. Nämä vaatimukset muistuttavat järjestelmällistä huijausta, jos otetaan huomioon kaikki vaatimukset, joita tuottajiimme kohdistetaan lupien saamiseksi, Sejourne sanoo.

Sejournen mukaan Eurooppa on joutunut sivulliseksi uhriksi Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodassa. Ensi viikolla julkistettaviin askeliin kuuluvat Sejournen mukaan toimet, joilla tehostetaan EU-maiden yhteishankintoja sekä kotimaista tuotantoa ja kierrätystä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
25.11.2025
Lindtman SDP:n vaihtoehtobudjetista: ”Sopeuttaa voi muutenkin kuin kylmästi leikaten”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.11.2025
JHL: Työelämässä koettuun syrjintään saa huonosti apua – ”Kokemuksia on saatettu mitätöidä ja hyssytellä”
Lue lisää

Marjo Jääskä

Kirjallisuus
25.11.2025
Arvio: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa käsitellään luontokatoa, surua ja syrjintää
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU