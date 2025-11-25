Ulkomaat
25.11.2025 14:06 ・ Päivitetty: 25.11.2025 14:06
EU-johtaja syyttää Kiinaa huijauksesta maametalleissa ja kannustaa maita vähentämään riippuvuuttaan
Euroopan komission vauraus- ja teollisuusstrategiasta vastaava varapuheenjohtaja Stephane Sejourne syyttää Kiinaa järjestelmällisestä huijaamisesta harvinaisten maametallien vientirajoituspolitiikassaan.
Puheessaan Euroopan parlamentille Sejourne kannusti EU-maita työskentelemään yhdessä sen puolesta, että riippuvuutta Kiinasta saataisiin vähennettyä. Ensi viikolla julkistetaan riippuvuuden katkaisun suunnitelma, jota Sejourne on ollut valmistelemassa.
Kiinalla on hallitseva asema harvinaisten maametallien tuotanto- ja jalostusketjuissa, joita maailman teknologiateollisuus tarvitsee. Lokakuussa Kiina ilmoitti ottavansa käyttöön uusia harvinaisten maamineraalien vientirajoituksia, mikä säikäytti markkinat. Myöhemmin Kiina kuitenkin kertoi lykkäävänsä vuodella rajoitusten voimaantuloa.
- Nämä vientiluvat myönnetään usein vastineena tiedoista, joihin kuuluu huolestuttavasti liikesalaisuuksia. Nämä vaatimukset muistuttavat järjestelmällistä huijausta, jos otetaan huomioon kaikki vaatimukset, joita tuottajiimme kohdistetaan lupien saamiseksi, Sejourne sanoo.
Sejournen mukaan Eurooppa on joutunut sivulliseksi uhriksi Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodassa. Ensi viikolla julkistettaviin askeliin kuuluvat Sejournen mukaan toimet, joilla tehostetaan EU-maiden yhteishankintoja sekä kotimaista tuotantoa ja kierrätystä.
