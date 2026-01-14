EU-komissio esittää Ukrainalle 90 miljardin euron tukilainaa vuosille 2026-2027. Lainalla on tarkoitus tukea muun muassa Ukrainan puolustustarpeita ja muita menoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lainasta noin 60 miljardia on tarkoitus kohdistaa Ukrainan sotilaalliseen apuun ja noin 30 miljardia yleiseen budjettitukeen.

Ukrainan odotetaan tekevän lainalla puolustushankintoja ennen kaikkea eurooppalaisilta markkinoilta, mutta jos se ei löydä niiltä tarvitsemaansa materiaalia, hankintoja voi tehdä myös muualta.

Muun muassa Ranska on halunnut, että hankinnat tehtäisiin ennen kaikkea eurooppalaisilta markkinoilta. Sen sijaan esimerkiksi Saksa on halunnut pitää ovea auki myös esimerkiksi Yhdysvalloista tehtäviin hankintoihin.

- Suosimme ensin eurooppalaisia, ja jos se ei ole mahdollista, hankintoja voi tehdä muualta, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen summasi tiedotustilaisuudessa.

Ukrainan on maksettava laina takaisin EU:lle vain, mikäli Venäjä maksaisi sille joskus sotakorvauksia.

EU-MAAT päättivät joulukuun huippukokouksessa tukea Ukrainaa yhteisvelalla, kun alkuperäiseksi tukimuodoksi kaavailtu Venäjän jäädytettyihin varoihin pohjautuva sotakorvauslaina kaatui.

Sotakorvauslainasta neuvoteltiin koko syksy, mutta asiaa vastusti erityisesti valtaosaa varoista Euroclear-rahoituslaitoksessaan hallinnoiva Belgia. Maa pelkäsi lainasta itselleen mahdollisesti lankeavia taloudellisia ja oikeudellisia riskejä Venäjän vastatoimien vuoksi.

Samalla monet jäsenmaat eivät olleet valmiita Belgian vaatimiin rajattomiin takauksiin riskien jakamiseksi.

Huippukokouksessa sovittiin, että kaikki muut jäsenmaat paitsi Unkari, Tshekki ja Slovakia osallistuvat lainaan. Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tuolloin, että Suomen vastuut eivät asiassa lisäänny yhteisvelkamallista huolimatta.

- Se budjetti, mitä kukin jäsenmaa kontribuoi EU:n budjettiin, niin sitä rahaa vastaan EU ottaa lainaa ja ohjaa sen Ukrainalle. Lainan hoitokulut hoidetaan EU:n budjetista, hän sanoi.

Laina on Ukrainalle tärkeä, sillä maan varat ovat palamassa loppuun tämän kevään aikana. Seuraavaksi komission esitystä käsitellään EU-parlamentissa ja jäsenmaissa, myös Suomessa. Niiden odotetaan tekevän päätökset asiasta pikaisesti, sillä lainan maksaminen Ukrainalle on tarkoitus aloittaa huhtikuussa.

EU-KOMISSION puheenjohtaja von der Leyen sanoi keskiviikkona, että myös jäädytettyjen venäläisvarojen tuottoihin pohjautuva sotakorvauslaina Ukrainalle on yhä käsittelyssä. Hän muistutti, että varat pysyvät jäädytettyinä, kunnes Venäjän hyökkäys päättyy.

- On tärkeää lähettää Venäjälle vahva muistutus, että meillä on yhä oikeus käyttää jäädytettyjä varoja, hän sanoi.

Tiedossa ei tosin ole, miten tosissaan EU edelleen puntaroi jäädytettyjen varojen käyttöä, sillä esimerkiksi Belgian kanta ei ole asiassa muuttunut.

Uutista täydennetty klo 13.11 ja klo 15.04.